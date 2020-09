A la Une . Guillaume Hoarau s'engage avec le FC Sion

Toutes les belles histoires ont une fin. Après six années passées du côté des Young Boys de Berne, l'attaquant réunionnais Guillaume Hoarau s'est engagé officiellement avec le FC Sion. Par Christelle Boyer - Publié le Samedi 19 Septembre 2020 à 10:10 | Lu 663 fois

Guillaume Hoarau aura laissé une trace indélébile aux YB, avec qui il a remporté le championnat de Suisse à trois reprises (2018, 2019 et 2020), finissant même meilleur buteur de la Super League suisse lors de la saison 2018-2019. Il aura inscrit 118 buts en 188 matches avec les Young Boys, devenant même le meilleur buteur de l'histoire du club en coupe d'Europe.



L'ex-buteur du PSG, dont le contrat n'a pas été renouvelé par les Jaune et Noir, souhaitait malgré rester en Suisse. Un souhait exaucé par le FC Sion, qui lui a offert un contrat de un an plus un en option selon les informations de la chaîne Téléfoot.



"Le club se réjouit d’accueillir un joueur complet au palmarès impressionnant, avec des statistiques exceptionnelles (118 buts en 188 matchs en Suisse). Guillaume Hoarau apportera ses qualités de joueur mais aussi d’homme dans un groupe jeune", indique le FC Sion dans un communiqué.

🔴𝙃𝙊𝘼𝙍𝘼𝙐 𝙀𝙏 𝙏𝙊𝙎𝙀𝙏𝙏𝙄 𝙎𝙊𝙉𝙏 𝙑𝘼𝙇𝘼𝙄𝙎𝘼𝙉𝙎 ⚪️



Guillaume Hoarau et Matteo Tosetti se sont engagés ce matin avec le FC Sion. 🔥



Le communiqué 👉🏻 https://t.co/oGRdRczTG0 #FCSion #TousEnsemble pic.twitter.com/ITMX5WfHVj

— FC Sion (@FCSion) September 18, 2020