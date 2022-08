A la Une . Guillaume Hoarau de retour à la Saint-Pierroise : Itinéraire d’un enfant "pa gaté"

Dix-neuf ans après son départ, Guillaume Hoarau va faire son retour dans le club qui l’a vu éclore. Après avoir pris son envol pour une carrière exceptionnelle, l’enfant prodige revient terminer sa carrière dans son club formateur. Retour sur la carrière d’un des plus grands champions de La Réunion. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 29 Août 2022 à 10:29

À la manière des joueurs sud-américains, c’est avec un retour aux sources que Guillaume Hoarau va finir sa carrière. Depuis quelques jours, nos confrères de la presse écrite annoncent que l’ancien international a fait une demande de licence pour la Saint-Pierroise. Une demande qui semble donc enregistrée puisque le joueur de 38 ans est bien inscrit comme un joueur des Cigognes sur le site de la Fédération française de football (FFF).



Selon toute vraisemblance, l’attaquant pourrait revêtir la tunique blanche dès dimanche prochain face à l’Excelsior. Dans ses valises, il ramène une carrière et un palmarès impressionnant, auréolé de 5 sélections en équipe de France.





241 buts en professionnel



Durant les 19 années de sa carrière professionnelle, le natif de Saint-Louis a inscrit la bagatelle de 241 buts. Recruté par Le Havre, qui évoluait en Ligue 2, lors de la saison 2003-2004, Guillaume Hoarau va d’abord avoir un peu de mal à s’imposer dans le plus vieux club de France. Durant 5 ans, il n'y parvient pas.



C’est finalement un prêt à Gueugnon en 2006 qui va tout changer. Après cette saison où il inscrit 9 buts, le HAC fait revenir son joueur en 2007. Cette saison-là, il inscrit 31 buts et permet au Havre de finir champion de Ligue 2. Il se voit décerner le titre de meilleur buteur et de meilleur joueur de Ligue 2. Guillaume Hoarau attire alors les regards des plus grands clubs français.



C’est finalement le PSG qui rafle la mise pour la saison 2008-2009. Le club de la capitale n’appartient pas encore au Qatar et le Réunionnais devient l’une des têtes d’affiche de l’équipe. Il parvient à remporter la coupe de France en 2010. C’est cette saison-là qu’il va connaître ses premières sélections en équipe de France.



En 2011, Qatar Sport Investments (QSI) rachète le PSG et désire ardemment avoir une star internationale au poste de l’ancien Havrais. En 2012, il voit débarquer Zlatan Ibrahimovic qui le pousse sur le banc. Guillaume Hoarau a donc le choix d’être la doublure de luxe du Suédois ou de chercher un nouveau club qui lui permet d’avoir du temps de jeu.

Un renouveau inattendu



Auréolé d’un titre de Champion de France en 2013, Guillaume Hoarau quitte finalement le club parisien et fait un choix surprenant. Il s’engage au Dalian Aerbin dans le championnat chinois où il va jouer une vingtaine de matchs. Il revient en France au cours de la saison 2013-2014 pour une pige aux Girondins de Bordeaux. À nouveau, le Saint-Lousiens va faire un choix surprenant, mais qui s’avère judicieux.



Libre de tout contrat, il s’engage aux Young Boys de Berne dans le championnat suisse. Arrivé sur la pointe des pieds, Guillaume Hoarau va devenir une légende du club avec lequel il inscrit 118 buts en six saisons. Il termine meilleur joueur du championnat en 2016 et meilleur buteur en 2019. Collectivement, il garnit également son armoire à trophées avec 3 titres de champion et une coupe de Suisse.



Il poursuit ensuite sa carrière au FC Sion durant deux ans. Libre de tout contrat, il a finalement choisi de boucler la boucle avec un retour à La Réunion, pour le plus grand plaisir des fans de la Saint-Pierroise.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur