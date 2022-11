A la Une . Guillaume Hoarau bientôt engagé au service des sports de la mairie de L'Etang-Salé

L'ancien international français et joueur de la JS Saint-Pierroise, Guillaume Hoarau va s'engager avec le service des sports de L'Etang-Salé. Par SI - Publié le Vendredi 11 Novembre 2022 à 09:15

Guillaume Hoarau est attendu en début de semaine prochaine à la mairie de L'Etang-Salé pour démarrer une nouvelle aventure. Le footballeur est de retour à La Réunion depuis maintenant plusieurs mois pour terminer sa carrière de sportif dans son île natale. Il souhaite s'investir pour l'avenir du ballon rond à La Réunion et notamment dans la commune du Sud.



L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et des Young Boys de Berne souhaite créer une académie du football. Il s'agira donc d'une des missions premières de Guillaume Hoarau lorsqu'il rejoindra officiellement les équipes de la mairie.



Contrairement aux rumeurs médisantes, le joueur de la JSSP ne sera pas payé une somme astronomique, mais un salaire adéquat aux finances de la commune lui est promis.



Guillaume Hoarau devrait être présent en début de semaine à la mairie pour signer son contrat avec le maire, Mathieu Hoarau.