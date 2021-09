A la Une . Guillaume Hoarau, Kaf Malbar, Wizdom et DJ Mimi sont Loko Loko

C'est un clip rempli de stars réunionnaises qui a été mis en ligne vendredi. Le footballeur-chanteur Guillaume Hoarau pose sa voix aux côtés de Kaf Malbar et WizDom sur un son de DJ Mimi, on vous laisse découvrir : Par Baradi Siva - Publié le Samedi 4 Septembre 2021 à 11:39





C'est le Roi de la dancehall qui lance les festivités : "C'est pour les étrangers et les Loko !" et il enchaîne sur le premier couplet. WizDom, qui avait déjà travaillé avec Kaf Malbar, suit pour le deuxième couplet où un peu de roulèr résonne. Guillaume Hoarau arrive à la fin de la chanson et mélange l'Anglais et le Créole.