Guillaume Chaine décroche la médaille d’or aux Jeux Olympiques !

Un rêve qui se réalise. Devant le monde entier, le judoka Guillaume Chaine décroche la médaille d’or et devient champion olympique de judo par équipes !



C’est lors de la plus grande et célèbre rencontre sportive de l’histoire que le Saint-Paulois originaire de Saint-Gilles-les-Hauts, remporte la victoire avec l’équipe de France contre celle du Japon, au pays du judo.



C’est sur les tatamis de l’île que l’athlète de 34 ans s’est formé dans sa discipline sportive et plus précisément au Judo Club Municipal de Saint-Paul.



Terre de champions, c’est avec le plus grand des honneurs que Saint-Paul, commune labellisée « Ville Active & Sportive » félicite son nouveau champion olympique. Illustrant la réussite sportive au plus haut niveau, il est une véritable source d’inspiration pour les futures générations réunionnaises. Dans son accompagnement, la municipalité remercie les associations sportives de favoriser la réussite des talents Saint-Paulois sur le territoire, sans eux, rien ne serait possible…



Saint-Paul fière de ses champions !