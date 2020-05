Guide des numéros d’appel à destination des publics vulnérables

le 119 pour les enfants en danger

le 3919 pour les violences intrafamiliales

le 0 800 130 000 pour les questions relatives au coronavirus (appel anonyme et gratuit, disponible 24h/24, 7j/7) et pour les personnes sourdes et malentendantes : www.gouvernement.fr/info-coronavirus/espace-handicap





Retrouvez tous les numéros utiles dans ce guide élaboré par le service d’information gouvernemental.

Vous avez des questions, des problèmes ou des inquiétudes liés au Coronavirus ? Vous avez besoin d’être aidé ou écouté ?Si vous êtes dans l’une des situations suivantes ? Composez :Ces numéros sont aujourd’hui nombreux et sont une porte d’entrée vers des solutions, des réponses pour les personnes plus vulnérables ou en quête d’information.Différents points sont abordés : coronavirus Covid-19, urgences, autres questions médicales, victimes ou témoins de violences, achats, personnes âgées ou en situation de handicap, deuil, parents, étudiants, personnes sans-abri, religions, démarches sur Internet, loyer, versement des allocations, …Partagez et diffusez largement ce support ! Il sera toujours utile à quelqu’un …