Guichet - La Réunion ÉcoPositive

" La Région soutient un modèle de développement durable qui allie économie et écologie, croissance plus forte et moindre impact environnemental. Une démarche déclinée dans l’ensemble des champs de compétences de la collectivité, dans une logique d’exemplarité. L’objectif est clair, parvenir à l’autonomie énergétique du territoire à l’horizon 2030.



Cette stratégie présentée dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE), un document de référence que la collectivité a la responsabilité de réviser pour les dix prochaines années. Aujourd’hui c’est un véritable consensus de la part de l’ensemble des acteurs qui a été acté pour accentuer nos efforts sur les questions liées à la maîtrise de l’énergie. Ce sujet revêt un caractère primordial si l’on veut réduire et à terme gommer notre recours aux énergies fossiles, qui sont la cause directe de notre empreinte carbone.



La Région met en oeuvre, dans cet objectif, des dispositifs de proximité pour permettre de favoriser le développement durable de notre île, mais aussi, réduire la facture des Réunionnais.



Sur ce sujet, c’est une véritable appropriation citoyenne qui s’impose, pour que chacun sur notre île se sente acteur et bénéficie des solutions engagées par l’acteur public pour répondre aux enjeux.



C’est avec la participation de tous que la transition énergétique se révèlera un atout pour la cohésion sociale sur notre territoire. "



Didier ROBERT

Président de la Région







Alin Guezello, vous êtes Président Directeur Général de la SPL Horizon Réunion, quel est son rôle sur le territoire réunionnais ?



Grâce à une collaboration étroite avec les collectivités territoriales partenaires, notamment le Conseil Régional, nous pouvons mener plus de 300 projets concrets pour notre île, en lien avec les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie. Nous accompagnons 15 000 familles en précarité énergétique et maintenons la part des énergies renouvelables entre 32% et 38% dans le mix électrique malgré une hausse continue de la consommation électrique. Notre challenge : atteindre un mix électrique 100% renouvelable.



Quelle est la feuille de route que se fixe la SPL Horizon Réunion ?



Les perspectives sont nombreuses, mais l’objectif est d’arriver à inscrire les dispositifs SLIME et SLIME grand public à la Commission de Régulation de l’Énergie et faire en sorte qu’ils puissent perdurer jusqu’à au moins 2023. Il y a aussi un autre sujet important, qui est l’autoconsommation, que l’on va davantage développer, grâce aux subventions de la Région sur les installations, tout en accompagnant et structurant les filières, et ainsi créer de l’emploi dans ce secteur. La SLP Horizon Réunion fait aussi rentrer dans ses compétences trois priorités qui sont la préservation des ressources naturelles, le respect de la nature et la préservation des terres agricoles.



Parlez-nous du concept de développement durable, les Réunionnais sont-ils conscients de ses enjeux ?



Je pense que tous les Réunionnais font du développement durable et s’inscrivent dans cette démarche. Les jeunes, par exemple, ont déjà cet engagement citoyen vert et impliqué, et on le sait, car la SPL Horizon Réunion réalise de la sensibilisation face à ce jeune public, les générations futures, dans les lycées, collèges et les écoles primaires.



Alin GUEZELLO Président Directeur Général de la SPL Horizon Réunion

LE DISPOSITIF E.CO.SOLIDAIRE 12 890 000 €

➜ 5 628 dossiers étudiés

➜ 4 324 chauffe-eau solaires installés



DE QUOI S’AGIT-IL ?



Le dispositif E.Co.Solidaire apporte une aide financière aux familles réunionnaises afin de leur permettre d’équiper leur logement d’un chauffe-eau solaire. L’aide apportée couvre le montant HT du matériel et de sa pose. Seule la TVA (8,5% ou 2,1% selon l’âge de la maison) reste à charge de la famille. Détails de l’aide apportée :



➜ jusqu’à 1 200€ HT par EDF

➜ à 70 % restant par le FEDER

➜ à 30 % restant par la Région Réunion





QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?



➜ être propriétaire occupant de son logement individuel (des dispositions particulières sont prévues pour les concessions d’occupation de l’ONF ou les démarches accompagnées par l’association des Compagnons bâtisseurs de La Réunion ou de l’association Abbé Pierre).

➜ correspondre au barème d’éligibilité de l’ANAH : le quotient familial doit être inférieur au plafond en vigueur fixé par l’état. En 2019, ce plafond est de 18 960€ pour 1 part.

➜ être soit bénéficiaire du chèque énergie, soit être éligible à l’accompagnement à la complémentaire santé.

LE CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE

➜ 1 174 DOSSIERS PAYÉS CUMULÉS DISPOSITIFS CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE

➜ 3,87 MWc (PUISSANCE INSTALLÉE)

➜ 29 000 M2 DE PANNEAUX PV INSTALLÉS (CHIFFRE 2018)

➜ 5,065 M€ D’AIDE PUBLIQUE





DE QUOI S’AGIT-IL ?



Le dispositif « Chèque Photovoltaïque » est une subvention régionale destinée à des particuliers ou à des agriculteurs qui en font la demande pour l’installation de centrales photovoltaïques individuelles, acquises auprès d’un professionnel partenaire du dispositif. Détails de l’aide apportée :



➜ 1 000€ À 3 000€ par subvention accordée, pour les installations sans système de stockage,

➜ 2 000€ À 6 000€ par subvention accordée, pour les installations avec stockage.





QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?



➜ être propriétaire de son habitation (particulier) ou de son exploitation (agriculteur)

➜ être raccordé au réseau EDF (sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole)

LE SLIME,

SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ➜ LES FAMILLES QUI ONT REÇU UNE VISITE À DOMICILE ONT VU LEUR FACTURE BAISSER DE 15 % EN MOYENNE

➜ LES SEULES ÉCONOMIES GÉNÉRÉES PAR LES PETITS MATÉRIELS FOURNIS DURANT LA VISITE PEUVENT S’ÉLEVER À PRÈS DE 60€/AN





DE QUOI S’AGIT-IL ?



Le SLIME Réunion est un dispositif de visites à domicile, gratuit, pour aider les familles réunionnaises à réduire leur facture d’électricité.





QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?



CHIFFRES CLÉS ➜ 36,5 %

GUICHET D’INFORMATION ET AIDES RÉGIONALES

Tel : 0262 257 257

La Réunion Positive

