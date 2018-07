<<< RETOUR La Réunion Positive

Guichet Jeunes Pour la rentrée 2018-2019, la Région renouvelle son dispositif d’aides en direction des jeunes réunionnais pour accompagner leur scolarité et leur mobilité et les préparer à une insertion professionnelle ultérieure. Toutes les informations utiles pour vous aider dans la constitution de vos dossiers sont disponibles dans les antennes de la Région sur toute l’île et le Guichet Jeunes. Le Président de la Région Réunion souhaite pleine réussite aux examens et une bonne préparation à la poursuite des études et formations professionnelles.





POINTS D’INFORMATION, D’INSTRUCTION ET DE VALIDATION DES DOSSIERS :

Saint-Denis : Guichet Jeunes - Centre d’affaires Cadjee bâtiment B

62 bvd du Chaudron - 97491 Sainte Clotilde

Téléphone : 0262 31 64 64 - Télécopie : 0262 48 15 93



AUTRES POINTS D’INFORMATION DE PROXIMITÉ ET D’INSTRUCTION DE DOSSIERS :

(1) Saint-Denis : Guichet Jeunes

Hôtel de Région Pierre LAGOURGUE – Avenue René Cassin Moufia

Téléphone : 0262 48 71 40

(2) Antenne Est : Guichet Jeunes de Saint-André

92, Chemin Lebon – 97440 Saint-André

Téléphone : 0262 58 21 00 - Télécopie : 0262 46 66 49

(3) Antenne Ouest : Guichet Jeunes de Saint-Paul

6 Bis Route de Savanna – 91460 Saint-Paul (au dessus du Magasin GEL CENTER)

Téléphone : 02 62 33 46 00 – Télécopie : 0262 45 10 59

(4) Antenne Sud : Guichet Jeunes de Saint-Pierre

20, rue Marius et Ary LEBLOND - 97410 Saint-Pierre

Téléphone : 0262 96 97 10 Annexe du CPOI - Saint-Pierre : Guichet Jeunes : 65 rue du Père Lafosse - 97410 Saint-Pierre

(Campus à proximité du rond point des casernes)

Tél : 0262 81 70 64 / 0262 81 70 65

Annexe du Tampon : Guichet Jeunes : 228 rue Hubert Delisle - 97430 Le Tampon

Tél : 0262 38 56 04

Annexe de Saint-Joseph : Guichet Jeunes : 322 rue Raphaël Babet - 97480 Saint-Joseph

Annexe du CPOI - Saint-Pierre : Guichet Jeunes : 65 rue du Père Lafosse - 97410 Saint-Pierre

(Campus à proximité du rond point des casernes)

Tél : 0262 81 70 64 / 0262 81 70 65

Annexe du Tampon : Guichet Jeunes : 228 rue Hubert Delisle - 97430 Le Tampon

Tél : 0262 38 56 04

Annexe de Saint-Joseph : Guichet Jeunes : 322 rue Raphaël Babet - 97480 Saint-Joseph

Tél : 0262 81 70 60



Lycéens

Lycéens

Apprentis

Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante : guichetjeunes@cr-reunion.fr

