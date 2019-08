Guichet Énergie

<<< RETOUR La Réunion Positive

LE DISPOSITIF E.CO.SOLIDAIRE 12 890 000 €

➜ 5 628 dossiers étudiés

➜ 4 324 chauffe-eau solaires installés



DE QUOI S’AGIT-IL ?



Le dispositif E.Co.Solidaire apporte une aide financière aux familles réunionnaises afin de leur permettre d’équiper leur logement d’un chauffe-eau solaire. L’aide apportée couvre le montant HT du matériel et de sa pose. Seule la TVA (8,5% ou 2,1% selon l’âge de la maison) reste à charge de la famille. Détails de l’aide apportée :



➜ jusqu’à 1 200€ HT par EDF

➜ à 70 % restant par le FEDER

➜ à 30 % restant par la Région Réunion





QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?



➜ être propriétaire occupant de son logement individuel (des dispositions particulières sont prévues pour les concessions d’occupation de l’ONF ou les démarches accompagnées par l’association des Compagnons bâtisseurs de La Réunion ou de l’association Abbé Pierre).

➜ correspondre au barème d’éligibilité de l’ANAH : le quotient familial doit être inférieur au plafond en vigueur fixé par l’état. En 2019, ce plafond est de 18 960€ pour 1 part.

➜ être soit bénéficiaire du chèque énergie, soit être éligible à l’accompagnement à la complémentaire santé.

LE CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE

➜ 1 174 DOSSIERS PAYÉS CUMULÉS DISPOSITIFS CHÈQUE PHOTOVOLTAÏQUE

➜ 3,87 MWc (PUISSANCE INSTALLÉE)

➜ 29 000 M2 DE PANNEAUX PV INSTALLÉS (CHIFFRE 2018)

➜ 5,065 M€ D’AIDE PUBLIQUE





DE QUOI S’AGIT-IL ?



Le dispositif « Chèque Photovoltaïque » est une subvention régionale destinée à des particuliers ou à des agriculteurs qui en font la demande pour l’installation de centrales photovoltaïques individuelles, acquises auprès d’un professionnel partenaire du dispositif. Détails de l’aide apportée :



➜ 1 000€ À 3 000€ par subvention accordée, pour les installations sans système de stockage,

➜ 2 000€ À 6 000€ par subvention accordée, pour les installations avec stockage.





QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?



➜ être propriétaire de son habitation (particulier) ou de son exploitation (agriculteur)

➜ être raccordé au réseau EDF (sauf pour les bâtiments d’exploitation agricole)

LE SLIME,

SERVICE LOCAL D’INTERVENTION POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE ➜ LES FAMILLES QUI ONT REÇU UNE VISITE À DOMICILE ONT VU LEUR FACTURE BAISSER DE 15 % EN MOYENNE

➜ LES SEULES ÉCONOMIES GÉNÉRÉES PAR LES PETITS MATÉRIELS FOURNIS DURANT LA VISITE PEUVENT S’ÉLEVER À PRÈS DE 60€/AN





DE QUOI S’AGIT-IL ?



Le SLIME Réunion est un dispositif de visites à domicile, gratuit, pour aider les familles réunionnaises à réduire leur facture d’électricité.





QUELS SONT LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ ?



CHIFFRES CLÉS ➜ 36,5 %

DE L’ÉLECTRICITÉ EST PRODUITE À PARTIR D’ÉNERGIES RENOUVELABLES À LA RÉUNION

➜ LES CHAUFFE-EAU SOLAIRES

