Guétali 2020 - Appel d’Offre

Guétali 2020 - 3ème ÉditionAppel d’OffreLe « Guétali » fait partie des grands projets culturels de la Région Réunion.Bien que la création artistique et culturelle réunionnaise soit riche et diversifiée, elle n’est aujourd’hui pas assez valorisée et mérite d’être plus diffusée.A travers le Guétali, la Région souhaite :- d’une part, développer l’économie du spectacle vivant et en particulier l’emploi culturel en multipliant le nombre de cachets sur une période donnée, à un prix raisonnable,- d’autre part démocratiser l’accès à l’offre culturelle, en proposant des spectacles de qualité aux populations.Le Guétali est un label de spectacle vivant qui reflète un savoir-faire, une direction artistique, une identité.Ce label a pour objectifs de :- valoriser la création et la production artistiques locales,- développer une diffusion de qualité et de proximité,- développer une économie du spectacle.Les spectacles bénéficiant du label Guétali, seront proposés à titre gratuit au public.1. des programmateurs professionnels (hors salles et lieux de création et de diffusion du spectacle vivant),2. des producteurs professionnels,3. les compagnies professionnelles de spectacle vivant (théâtre, danse, arts de la rue, cirque de création, arts de la parole...) menant une activité artistique soutenue (création, diffusion, action culturelle) sur le territoire de La Réunion et justifiant d’une création de moins de trois ans.Toutes les modalités et critères d’éligibilité dans les documents à télécharger ci-dessous.une proposition de diffusion de spectacles, contenant 1 ou 2 spectacle(s) différent(s) en lien avec les thématiques du spectacle vivant qui sont retenues dans le cadre de cet appel à projets :Thématique 1 : la musiqueThématique 2 : la danseThématique 3 : le théâtreThématique 4 : les arts du cirqueThématique 5 : les arts de la paroleThématique 6 : une performance artistique dans le domaine des arts visuelsThématique 7 : spectacle pluridisciplinaireToutes les modalités et critères d’éligibilité dans les documents à télécharger ci-dessous.

Dépôt des dossiers



Date de lancement de l’Appel d’Offre : le vendredi 29 mai 2020



Le dossier de candidature fait l’objet d’un dépôt sur la plateforme dématérialisée de la Région Réunion à l’adresse suivante :



Plateforme dématérialisée - cliquez ici



Date limite de dépôt des dossiers :

30 juin 2020 à 12h00