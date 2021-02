Guétali : 2020/2021

L’accès à la Culture au plus grand nombre.

Voir ci-dessous la programmation des spectacles du Label Guétali

de SEPTEMBRE 2020 à MARS 2021

(mise à jour régulière de la programmation)

La région a fait le choix de mener de manière volontariste une politique culturelle particulièrement dynamique et engagée (elle compte parmi les collectivités en France les plus dynamique en matière d’accompagnement des acteurs du secteur culturel, des salles de diffusion de spectacles vivants et des offres muséales.Le « Guétali » est un des projets culturels de la mandature 2015-2021.A travers le Guétali, la Région souhaite :développer l’économie du spectacle vivant et en particulier l’emploi culturel,démocratiser l’accès à l’offre culturelle, en proposant des spectacles de qualité aux personnes qui en sont éloignées (difficultés liées aux transports, de la particularité d’un territoire ou en l’absence de lieu de diffusion du spectacle vivant) et qui n’ont pas l’habitude de se rendre dans les salles de spectacles.Le Guétali s’appuie sur deux axes :1. un site : le musée de Stella à Saint-Leu, lieu d’animation et de vie culturelle,2. une programmation culturelle itinérante dans les communes, quartiers, structures d’accueil..., estampillée du label « Guétali ».Les spectacles bénéficiant du label Guétali, sont proposés à titre GRATUIT au public.