A la Une .. Guerre en Ukraine : les soldats russes réduits à manger du chien ?

On savait que l'armée russe qui a envahi l'Ukraine rencontre d'énormes problèmes d'approvisionnement. De nombreux témoignages d'Ukrainiens rapportent des soldats affamés contraints de piller les magasins ou les maisons pour se nourrir. Mais de là à manger du chien ? Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 31 Mai 2022 à 17:10

Le SBU ( Sloujba bezpeky Oukrayiny, autrement dit les services secrets ukrainiens) a intercepté une communication d’un soldat russe déployé dans l’oblast de Kherson ( une ville du sud de l'Ukraine) où il se plaint que lui est ses camarades n'ont rien à manger, que leurs rations militaires sont immangeables et qu'ils en sont donc réduits à manger des chiens.





