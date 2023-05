Courrier des lecteurs Guerre en Ukraine et manipulation médiatique

Par Saucratès - Publié le Lundi 1 Mai 2023 à 06:51

C’est une question sans fin : les médias occidentaux sont-ils objectifs vis-à-vis du conflit ukrainien ? Cette question n’est pas nouvelle sous ma plume (ou mon clavier faudrait-il dire) … même si le plus souvent, je ne pose pas la question mais j’affirme justement l’inverse.



https://www.rfi.fr/fr/europe/20230429-un-comité-de-l-onu-dénonce-le-racisme-anti-ukrainien-en-Russie



Grosse blague que cette information venant d’un comité de l’ONU. Dans des pays dont les médias militent sans discontinuité pour l’exclusion des athlètes russes et biélorusses des compétitions internationales, aux Jeux Olympiques, au tennis, au foot et ainsi de suite ! Dans des pays qui confisquent le moindre bien, immeuble, yacht, voiture des milliardaires russes voire des simples quidams russes ! Si mon voisin était un russe et que je lorgnais sur sa propriété, je pense que je pourrais facilement obtenir la confiscation de son bien et le racheter pour un vil prix.



Comme si l’objectif de ces actions n’était pas seulement de punir la Russie et faire pression sur son peuple, pour qu’ils stoppent Poutine, mais plutôt de donner une leçon à Xi Jinping, pour lui donner un avant-goût des conséquences financières pour ces proches, pour les résidents chinois, d’une annexion de Taïwan.







Ce comité n’est qu’une sombre émanation de la propagande américaine et occidentale ciblant la Russie. Il y a effectivement un problème dans les organes des instances multilatérales de l’ONU … Des centaines de sombres crétins persuadés d’agir impunément pour la liberté et pour le BIEN, sans même savoir où se situe la frontière entre le BIEN et le MAL !



https://www.france24.com/fr/europe/20230424-ukraine-les-chars-tueurs-de-drones-bientôt-à-court-de-munitions-à-cause-de-la-suisse



Les attaques systématiques des médias contre la neutralité de la Suisse dont un autre souci. Manipulation médiatique visant à faire pression sur le gouvernement suisse ou sur les citoyens suisses parce que la Suisse refuse de livrer à l’Ukraine ses armements usagers ou retirés du service qui pourraient être si utiles à l’Ukraine. Ou bien comme ici qui refuserait de fournir des munitions pour faire fonctionner des chars tueurs de drones (russes il s’entend puisque les servants de drones ukrainiens sont de véritables stars en Ukraine et que ceux-ci ne sont aucunement visés par ces chars).



Comment la communauté internationale peut-elle oser vouloir intervenir dans les affaires intérieures d’un État et vouloir lui imposer de remettre en cause une neutralité historique ? Bienvenue dans le vingt-et-unième siècle où il n’existe plus de limites à la médiatisation à outrance du monde, aux manipulations médiatiques, à l’aveuglement des citoyens et des médias et au contrôle de l’information.



Lorsque les Etats-Unis envahissent l’Afghanistan ou l’Irak, c’est le camp du BIEN qui intervient pour défendre la liberté. Même 30 ou 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé, les raisons qui expliquent ces attaques, la désinformation ou les manipulations qui ont conduit à l’invasion du Koweït ou aux attentats du World Trade Center (le centre du monde quand même). Pas de chance, on appartient au camp du BIEN et on n’entend pas la propagande russe ou irakienne.



Les médias ont un rôle dans notre belle supposée démocratie. Se coucher lorsqu’on le lui demande et répandre les manipulations médiatiques de ceux qui nous gouvernent. Mais c’est une démocratie parce que 50% du temps, cette même presse est libre, libre de diffuser ses propres informations, même parfois de taper sur les pouvoirs en place, sans oublier qu’il leur faudra se coucher dès qu’on leur en intimera l’ordre.



Vive la République, vive la France. Demain, nous serons le premier mai, jour du travail, anniversaire de nombreux massacres perpétrés par le camp du BIEN contre des manifestants, contre des travailleurs. Le pouvoir macroniste va-t-il laisser transparaître sa véritable nature de tueur à cette occasion, face à la contestation syndicale et du peuple français ? Je me dis que ce comité aurait dû intervenir dans les années 1940 lorsque les Etats-Unis ont interné l’ensemble de sa population originaire du Japon … Alors que personne n’en a jamais parlé, ni ne l’a dénoncé … Que bizarrement, ce même comité se garde bien de s’intéresser à la répression anti-russe de l’Ukraine et de Volodomyr Zelenski , comme si le fait d’être dans le camp du bien aux yeux de l’Occident valait immédiatement certificat de bonne conduite.Ce comité n’est qu’une sombre émanation de la propagande américaine et occidentale ciblant la Russie. Il y a effectivement un problème dans les organes des instances multilatérales de l’ONU … Des centaines de sombres crétins persuadés d’agir impunément pour la liberté et pour le BIEN, sans même savoir où se situe la frontière entre le BIEN et le MAL !Les attaques systématiques des médias contre la neutralité de la Suisse dont un autre souci. Manipulation médiatique visant à faire pression sur le gouvernement suisse ou sur les citoyens suisses parce que la Suisse refuse de livrer à l’Ukraine ses armements usagers ou retirés du service qui pourraient être si utiles à l’Ukraine. Ou bien comme ici qui refuserait de fournir des munitions pour faire fonctionner des chars tueurs de drones (russes il s’entend puisque les servants de drones ukrainiens sont de véritables stars en Ukraine et que ceux-ci ne sont aucunement visés par ces chars).Comment la communauté internationale peut-elle oser vouloir intervenir dans les affaires intérieures d’un État et vouloir lui imposer de remettre en cause une neutralité historique ? Bienvenue dans le vingt-et-unième siècle où il n’existe plus de limites à la médiatisation à outrance du monde, aux manipulations médiatiques, à l’aveuglement des citoyens et des médias et au contrôle de l’information.Lorsque les Etats-Unis envahissent l’Afghanistan ou l’Irak, c’est le camp du BIEN qui intervient pour défendre la liberté. Même 30 ou 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas ce qui s’est réellement passé, les raisons qui expliquent ces attaques, la désinformation ou les manipulations qui ont conduit à l’invasion du Koweït ou aux attentats du World Trade Center (le centre du monde quand même). Pas de chance, on appartient au camp du BIEN et on n’entend pas la propagande russe ou irakienne.Les médias ont un rôle dans notre belle supposée démocratie. Se coucher lorsqu’on le lui demande et répandre les manipulations médiatiques de ceux qui nous gouvernent. Mais c’est une démocratie parce que 50% du temps, cette même presse est libre, libre de diffuser ses propres informations, même parfois de taper sur les pouvoirs en place, sans oublier qu’il leur faudra se coucher dès qu’on leur en intimera l’ordre.Vive la République, vive la France. Demain, nous serons le premier mai, jour du travail, anniversaire de nombreux massacres perpétrés par le camp du BIEN contre des manifestants, contre des travailleurs. Le pouvoir macroniste va-t-il laisser transparaître sa véritable nature de tueur à cette occasion, face à la contestation syndicale et du peuple français ?