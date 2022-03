A la Une . Guerre en Ukraine : Un théâtre de Marioupol abritant des civils bombardé

Un théâtre de Marioupol abritant des centaines de civils a été bombardé ce mercredi. Le nombre de victimes n'est pas encore établi. Des enfants se trouvaient vraisemblablement à l'intérieur. Par N.P - Publié le Jeudi 17 Mars 2022 à 06:53

Un théâtre du centre-ville de Marioupol (Ukraine) a été bombardé ce mercredi 16 mars alors qu'il abritait des centaines de civils, selon le maire de la ville. Le mot "enfants" était inscrit à l'avant et à l'arrière du bâtiment, en très grand pour être visible du ciel.



"Les Russes ne pouvaient pas ne pas savoir qu'il s'agissait d'un abri civil", a réagi Dmytro Kuleba, ministre des affaires étrangères sur Twitter, évoquant un bâtiment "entièrement détruit". Le nombre de victimes était encore inconnu dans la nuit, les bombardements se poursuivant.



De son côté, Moscou (Russie) dément cette information, accusant un bataillon nationaliste ukrainien.



Après deux semaines de siège, la ville de Marioupol est méconnaissable, défigurée. À l'hôpital, les blessés sont soignés dans les couloirs, faute de place, tandis que le sous-sol s'est transformé en morgue, rapporte Franceinfo.



Selon les autorités, 2000 civils sont morts depuis le début du siège.

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022



Les Etats-Unis ont annoncé fournir une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine. La Russie a été exclue du Conseil de l’Europe après vingt-six ans d’adhésion. Par ailleurs, la proposition de Moscou d'un "statut neutre" pour l’Ukraine a été refusée par Kiev. Les Etats-Unis ont annoncé fournir une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l’Ukraine. La Russie a été exclue du Conseil de l’Europe après vingt-six ans d’adhésion. Par ailleurs, la proposition de Moscou d'un "statut neutre" pour l’Ukraine a été refusée par Kiev.