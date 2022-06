A la Une .. Guerre en Ukraine : Un centre commercial visé par un missile russe, au moins 16 morts

Au moins 16 personnes sont mortes dans un bombardement russe perpétré sur un centre commercial ukrainien. Par N.P - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 07:29

Un bombardement russe sur le centre commercial de Krementchouk, en Ukraine, a fait au moins 16 morts et 59 blessés ce lundi. Volodymyr Zelensky a dénoncé "l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne". Le président ukrainien a souligné qu'il s'agissait d'"une ville paisible, un centre commercial ordinaire", avec à l'intérieur des femmes, des enfants, des civils ordinaires.



Quelques heures après l'annonce du bombardement, les autorités ukrainiennes ont annoncé une autre frappe russe contre des civils, à Lyssytchansk, dans l'est du pays. Au moins huit Ukrainiens ont été tués et plus de vingt autres, dont deux enfants, ont été blessés alors qu'ils collectaient de l'eau à partir d'une citerne.



De nouvelles frappes russes sur Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, ont en outre fait lundi soir 5 morts et 22 blessés, dont 5 enfants, ont également rapporté les autorités locales.



​"Les attaques indiscriminées contre des civils innocents constituent un crime de guerre", ont exprimé les dirigeants du G7 depuis leur sommet en Allemagne, condamnant une "attaque abominable" et assurant que Vladimir Poutine devra "rendre des comptes".

Un acte d'une barbarie inouïe. Le missile russe a frappé un centre commercial à #Krementchouk où se trouvaient plus de mille civils. La Russie continue de terroriser le monde entier et d'exterminer les Ukrainiens. Il est vain d'espérer l'humanité de sa part. pic.twitter.com/sg5fucKCcD

— UA Embassy in France (@UKRinFRA) June 27, 2022 Ils faisaient leurs courses. Des hommes, des femmes, des enfants. Des Ukrainiens. Des civils. Dans un supermarché.



Des monstres russes les attaquent avec un missile. Sans pitié. En plein jour. #Krementchouk #Ukraine pic.twitter.com/3xOj7IqLC6

— Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) June 27, 2022