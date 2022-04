Guerre en Ukraine : Un Réunionnais évoque les conséquences des sanctions en Russie

En Russie comme ailleurs, depuis plusieurs semaines, la guerre en Ukraine semble avoir chassé le Covid de l’esprit de la population. Dans le village où réside Camille, un jeune homme est décédé dans les bombardements en Ukraine, rapportent les villageois : “On m’a dit qu’un jeune homme qui venait du petit village était dans l’armée et il est mort là-bas, en Ukraine”, confie le vingtenaire.



La guerre prend le pas sur le Covid



Le virus reste bien présent, confirme Camille, qui l’a attrapé il y a deux jours. “Dehors, tout le monde a un peu oublié le Covid, mais il est revenu. Je l’ai attrapé, des personnes avec qui je travaille aussi”.



Placé en quarantaine à domicile dans la région de Saint-Pétersbourg, le Réunionnais, vacciné avec le Sputnik V, se porte mieux et a pu reprendre le travail dans une Russie où le conflit en Ukraine a dessiné des changements dans le quotidien.



Ruser pour accéder aux réseaux sociaux



Avec les sanctions infligées au territoire, à l’image de celle du géant du fast-food au grand M, le Réunionnais ne retrouve plus ses commerces habituels. “Il y a de moins en moins de magasins européens et américains”, déplore-t-il.



Autre changement, les Russes voient leur accès aux réseaux sociaux se restreindre. Mais pour contourner les contraintes, nombreux sont ceux qui usent du même stratagème : l’utilisation de VPNs. Ces réseaux privés virtuels permettent de créer un lien direct entre des ordinateurs distants, qui isolent leurs échanges du reste du trafic se déroulant sur des réseaux de télécommunication publics.



La présidentielle française n'intéresse pas



La présidentielle, au cœur l’actualité en France, ne semble pas intéresser les Russes, remarque Camille : "Personne n’en parle, à part les Français sur place, comme moi”. Le jeune Réunionnais peut effectuer son devoir de citoyenneté à l'ambassade de France à Saint-Petersbourg, mais ne pense pas se rendre aux urnes ce dimanche.