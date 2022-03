Guerre en Ukraine : "Que les armes se taisent !"

Le communiqué :



L’attaque militaire massive de la Russie contre l’Ukraine il y a quelques jours, et le début de l’occupation inadmissible sont une erreur de l’histoire que la postérité retiendra.



Ce choix délibéré est une violation manifeste de la part de la Russie, de la Charte des Nations unies et des principes fondateurs de l’ordre européen et international.



M’associant à l’inquiétude grandissante de la Communauté internationale, je tiens à exprimer notre grande préoccupation et notre soutien total au peuple ukrainien qui défend vaillamment la liberté et la démocratie. Une population qui traverse une épreuve tragique et vit dans la terreur.



Bien qu’elle semble loin de nos limites insulaires, cette guerre aura des répercutions à La Réunion sur le coût de nombres de nos produits de consommation et donc sur le porte-monnaie des Réunionnais.



De plus, elle menace directement la paix dans toute l’Europe et rappelle, après bientôt huit décennies de paix, les heures les plus sombres de notre histoire récente : invasion, occupation, bombardement…



« On ne peut pas vivre sans le passé. Si on l’oublie, notre humanité est mutilée », disait Elie Wiesel, écrivain, Prix Nobel de la Paix, qui a connu l’horreur de la déportation dans les camps de concentration.



De la naissance d’un grand empire millénaire à celle d’une civilisation florissante, des décisions totalitaires les plus effroyables aux grandes guerres les plus sombres, de la résistance héroïque d’un peuple entier à la volonté sans faille d’une minorité… la plus infime des décisions peut donc parfois influencer l’avenir de l’humanité.



Dans le même élan de solidarité, la France, et la Communauté internationale ont su être au rendez-vous de l’Histoire en faisant preuve de responsabilité et d’une unité sans faille pour sanctionner ces agressions, pour soutenir le peuple ukrainien, tout en appelant à la tempérance dans un contexte géopolitique particulièrement sensible.



En tant que Réunionnais, en tant que citoyens du monde, nous sommes totalement solidaires de cette démarche qui vise à défendre la sécurité et l’ordre international fondé sur le respect de l’intégrité des territoires et non sur la force et la violence.



Il s’agit d’œuvrer pour que les armes se taisent enfin, pour laisser place au dialogue, à la diplomatie et à la recherche d’une solution commune tendant vers la paix, la fraternité et la sérénité.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental