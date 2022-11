La grande Une Guerre en Ukraine : Les Brasseries de Bourbon vont augmenter les prix

Les Brasseries de Bourbon ont annoncé aux restaurateurs et aux commerces une augmentation des prix de leurs produits. L'entreprise pointe du doit les effets de la guerre en Ukraine sur le marché mondial. Les restaurants, snacks et magasins pourraient donc vendre l'alcool et les boissons gazeuses plus cher au mois de décembre. L'impact pourrait être plus contenu dans les grandes surfaces. Par Baradi Siva - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 19:39

Le prix de l'emblématique bière réunionnaise et des différentes boissons produites par la même société va connaître une augmentation notable au 1er décembre 2022. Les restaurateurs, hôteliers, grandes surfaces et autres clients directs des Brasseries de Bourbon ont été notifiés à la fin du mois de septembre de cette hausse liée à la conjoncture économique mondiale.



Quel sera l'impact direct pour les consommateurs réunionnais ? Réponse à la fin de l'article.



La hausse des prix sera très différente selon les produits, précisent Les Brasseries de Bourbon. À titre d'exemple, une bouteille de leur bière phare sera vendue 5% plus chère à la distribution générale qui pourra décider de répercuter la hausse du prix entièrement, partiellement ou pas du tout.



L'industriel rappelle que si la bière emblématique est produite à La Réunion, les matières premières sont importées. Le coût de production de cette boisson fait aussi donc face à l'inflation.

Les conséquences de la guerre en Ukraine



Les Brasseries de Bourbon évoquent dans leur courrier le contexte inflationniste notamment provoqué par la guerre en Ukraine. Une hausse sans précédent du prix des matières premières comme le gaz, le verre, le gazole, l'aluminium ou encore le carton ont augmenté les coûts de production à La Réunion. La société pointe aussi du doigt le coût du fret qui a explosé depuis l'année dernière.



Les Brasseries de Bourbon rappellent avoir pris en charge "une forte partie de ces hausses pendant de nombreux mois" mais déplorent n'avoir "plus d'autre choix que d'augmenter significativement les prix de vente". L'entreprise a souhaité laisser le temps à ses clients (restaurateurs, etc.) de s'ajuster et leur a donné deux mois pour se préparer à la hausse des coûts.



Contactée, l'entreprise explique avoir fait constater la hausse de ses coûts pour ainsi pouvoir assurer à ses clients que l'augmentation de ses prix n'est liée qu'à la crise économique. "Il y a 0% d'augmentation de marge", assure Edwin Botterman, directeur général des Brasseries de Bourbon qui rappelle : "Nous vendons des produits bon marché et vendus en masse, on essaie de vendre le moins cher possible, mais on ne peut pas vendre à perte."

Rattrapage de la hausse des coûts



"Le coût du fret depuis la métropole a plus que doublé depuis le début de l'année. On a subi des hausses du même ordre et même parfois plus importantes sur les transports depuis d'autres zones", déplore le patron des Brasseries de Bourbon qui affirme que toutes les matières premières sont plus chères : "Il n'y a eu que des hausses à plus de 10%, des fois à plus de 30%", lance-t-il avant d'ajouter que "même le coût de production d'un bouchon de bouteille a augmenté !"



Edwin Botterman explique être obligé de répercuter cette hausse des coûts car l'inflation ne semble pas s'arrêter : "On ne sait pas combien de temps va durer la guerre en Ukraine qui est sûrement une des causes principales de la situation. Le conflit a un impact car une grande partie des réserves de blé viennent d'Ukraine et de Russie."



Le directeur général des Brasseries de Bourbon conclut : "On va à peine récupérer les hausses qu’on a subies depuis le début de l’année. On ne vise pas l’augmentation de la marge mais la préservation de l’économie locale et des emplois. Et cela va nous permettre de maintenir nos investissements prévus dans les infrastructures réunionnaises."

Hausse des prix pour les Réunionnais ?



Le secteur de la grande distribution ne s'est pas encore positionné sur le sujet. Les consommateurs ne sauront donc pas tout de suite s'ils verront les prix augmenter dans les rayons dès le 1er décembre.



La situation sera plus difficile pour les restaurateurs. Les clubs des restaurants se réunissent la semaine prochaine pour évoquer cette problématique. Certains expliquent qu'ils vont pour beaucoup devoir assumer une partie du surcoût pour répercuter le moins possible la hausse des prix sur leur clientèle.



On retiendra donc que les prix des produits des Brasseries de Bourbon ne devraient pas exploser dans les grandes surfaces et pourraient même rester sensiblement les mêmes dans un premier temps. Mais les Réunionnais pourraient voir leurs boissons devenir plus chères dans les restaurants, snacks et petits commerces.



Baradi Siva