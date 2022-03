Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Guerre en Ukraine : Le Saint-Leusien Jérémy Doro en route pour l’Estonie





Âgé de 22 ans, le militaire s’est engagé depuis 4 ans dans l’armée, intégrant le 7ème bataillon des Chasseurs alpins. Après une première orientation vers le milieu du bâtiment, Jérémy tente sa chance dans l’armée. Passionné de randonnée et de chasse tangue, il trouve sa voie dans les chasseurs alpins spécialisés dans le combat en milieu montagneux. “Il a voulu découvrir, il a fait un an là-bas et visiblement, ça lui a plu parce qu’il a reconduit son engagement !”, nous a expliqué sa sœur Cindy.



Jérémy vit en métropole avec sa conjointe Nancy, réunionnaise et infirmière de profession. Il a déjà participé à des missions notamment lors du premier confinement à Paris, ou à Mayotte au plus fort de l’épidémie de COVID-19. Cette fois, c’est une opération d’une toute autre envergure pour Nancy : “Je sentais qu’il allait partir en mission, on avait des échos. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. On attend notre premier enfant pour le mois de juin. Donc, rentre vite Jérémy ! J’espère que tout se passera bien pour lui là-bas.”



Au moment où nous écrivons cet article, Jérémy était déjà dans l’avion, il a pu échangé quelques mots sur messenger avec sa sœur Stéphanie. Il promet d’essayer de donner des nouvelles par message. Stéphanie est émue : “On a envie de dire à Jérémy que toute sa famille est avec lui, que Nancy sa conjointe est bien entourée et que tout se passera bien pour lui.”



Le Maire et son Conseil municipal adressent leurs encouragements fraternels au caporal Jérémy DORO dans le cadre de sa mission de réassurance en Estonie. Bon courage à toute la famille DORO de la Chaloupe. 30 soldats du 7ème bataillon de chasseurs alpins basés à Varces s’envolent ce jeudi 17 mars pour l’Estonie. Une opération qui se déroule dans le cadre du renforcement du dispositif de l’OTAN en Europe de l’Est, lié à la guerre en Ukraine. Sur place, les soldats vont rejoindre des militaires britanniques et danois sur la base “Tapa” pour assurer une mission de réassurance. Parmi eux, le caporal Jérémy DORO, originaire de la Chaloupe Saint-Leu. C’est le cœur serré que la famille DORO voit partir le benjamin de la fratrie. “On est très fier de lui, mais bien sûr on est un peu inquiet tout de même. Avec toutes les images qu’on voit à la télé sur la guerre en Ukraine”, nous a confié sa sœur Stéphanie.Âgé de 22 ans, le militaire s’est engagé depuis 4 ans dans l’armée, intégrant le 7ème bataillon des Chasseurs alpins. Après une première orientation vers le milieu du bâtiment, Jérémy tente sa chance dans l’armée. Passionné de randonnée et de chasse tangue, il trouve sa voie dans les chasseurs alpins spécialisés dans le combat en milieu montagneux. “Il a voulu découvrir, il a fait un an là-bas et visiblement, ça lui a plu parce qu’il a reconduit son engagement !”, nous a expliqué sa sœur Cindy.Jérémy vit en métropole avec sa conjointe Nancy, réunionnaise et infirmière de profession. Il a déjà participé à des missions notamment lors du premier confinement à Paris, ou à Mayotte au plus fort de l’épidémie de COVID-19. Cette fois, c’est une opération d’une toute autre envergure pour Nancy : “Je sentais qu’il allait partir en mission, on avait des échos. Mais honnêtement, je ne pensais pas que ce serait aussi rapide. On attend notre premier enfant pour le mois de juin. Donc, rentre vite Jérémy ! J’espère que tout se passera bien pour lui là-bas.”Au moment où nous écrivons cet article, Jérémy était déjà dans l’avion, il a pu échangé quelques mots sur messenger avec sa sœur Stéphanie. Il promet d’essayer de donner des nouvelles par message. Stéphanie est émue : “On a envie de dire à Jérémy que toute sa famille est avec lui, que Nancy sa conjointe est bien entourée et que tout se passera bien pour lui.”Le Maire et son Conseil municipal adressent leurs encouragements fraternels au caporal Jérémy DORO dans le cadre de sa mission de réassurance en Estonie. Bon courage à toute la famille DORO de la Chaloupe.





Dans la même rubrique : < > Restauration scolaire : Tout ce qu’il faut savoir Compte-rendu du Conseil municipal du 10 mars 2022