A la Une . Guerre en Ukraine : La menace réelle d'un blackout d'internet

Les forces armées françaises se préparent au risque d'une coupure des câbles sous-marins de communication vers l'Europe mais aussi les Antilles. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 13:50





Les forces armées françaises se mobilisent actuellement pour évaluer les risques et se mobiliser en cas de coupure intentionnelle par des sous-marins russes. La menace concerne l'Europe mais pourrait aussi avoir un impact aux Antilles. La Réunion ne serait pas directement concernée, mais un blackout d'internet en France aura obligatoirement des conséquences sur notre île.



Les Russes l'ont déjà fait par le passé



C'était lors de l'intervention en Crimée que les Russes ont mis à mal une partie du réseau internet suite à une coupure opérée sur des câbles posés au fond de l'océan.



Un sous-marin russe avait aussi en 2021 réalisé un suivi des câbles sous-marins qui relient les Etats-Unis à l'Irlande. Ces derniers sont utilisés pour 97% des communications mondiales et des transactions financières.



La guerre en Ukraine



Vladimir Poutine a annoncé une offensive militaire contre l'Ukraine le 24 février dernier. Il explique vouloir défendre des régions ukrainiennes qui veulent se séparer du reste du pays. Il affirme aussi vouloir "dénazifier" l'Ukraine.



Plusieurs villes ont été bombardées par les Russes et même une installation nucléaire. Plus de 300 civils ont été tués selon les organisations internationales et plus de 2.000 d'après le gouvernement ukrainien. L'ONU estime qu'au moins un million de personnes ont quitté le pays.



L'Europe et ses alliés ont annoncé des sanctions financières contre la Russie. La France, notamment, a déployé des troupes dans les pays voisins.



Des négociations ont pu être entamées entre la Russie et l'Ukraine et des convois humanitaires sont actuellement organisés pour évacuer les villes de l'Est du pays. La quasi-majorité des connexions internet passent par des câbles sous-marins. Ceux-ci sont vulnérables à des attaques et l'Europe craint une possible rupture de ces équipements essentiels en plus de cyberattaques Les forces armées françaises se mobilisent actuellement pour évaluer les risques et se mobiliser en cas de coupure intentionnelle par des sous-marins russes. La menace concerne l'Europe mais pourrait aussi avoir un impact aux Antilles. La Réunion ne serait pas directement concernée, mais un blackout d'internet en France aura obligatoirement des conséquences sur notre île.C'était lors de l'intervention en Crimée que les Russes ont mis à mal une partie du réseau internet suite à une coupure opérée sur des câbles posés au fond de l'océan.Un sous-marin russe avait aussi en 2021 réalisé un suivi des câbles sous-marins qui relient les Etats-Unis à l'Irlande. Ces derniers sont utilisés pour 97% des communications mondiales et des transactions financières.Vladimir Poutine a annoncé une offensive militaire contre l'Ukraine le 24 février dernier. Il explique vouloir défendre des régions ukrainiennes qui veulent se séparer du reste du pays. Il affirme aussi vouloir "dénazifier" l'Ukraine.Plusieurs villes ont été bombardées par les Russes et même une installation nucléaire. Plus de 300 civils ont été tués selon les organisations internationales et plus de 2.000 d'après le gouvernement ukrainien. L'ONU estime qu'au moins un million de personnes ont quitté le pays.L'Europe et ses alliés ont annoncé des sanctions financières contre la Russie. La France, notamment, a déployé des troupes dans les pays voisins.Des négociations ont pu être entamées entre la Russie et l'Ukraine et des convois humanitaires sont actuellement organisés pour évacuer les villes de l'Est du pays.