Guerre en Ukraine : La France prête à participer à une "opération" pour débloquer le port d'Odessa

L’Elysée a réaffirmé sa position pour que l'Ukraine sorte "victorieuse" du conflit avec la Russie. Des céréales ukrainiennes sont bloquées à l’exportation par les Russes, Paris s’est dit prêt à participer à une "opération" pour lever le blocus du port d’Odessa. Par NP - Publié le Samedi 11 Juin 2022 à 09:12





Emmanuel Macron se rendra mardi à la rencontre des troupes françaises stationnées en Roumanie. Mercredi, il sera en Moldavie dans le but d’afficher son soutien à ce pays affecté par la guerre en Ukraine. Le blocage de ces céréales représente une menace pour la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres. "Nous sommes à disposition des parties pour, au fond, que se mette en place une opération qui permettrait d’accéder au port d’Odessa en toute sécurité, c’est-à-dire de pouvoir faire passer des bateaux en dépit du fait que la mer est minée", a déclaré un conseiller présidentiel à la presse nationale.En cas de déploiement, la France ne participera pas seule mais en lien avec les Nations unies.L’Elysée a également précisé qu’une visite du président Français en Ukraine se déroulerait au moment où elle sera "utile au président Zelensky".Emmanuel Macron se rendra mardi à la rencontre des troupes françaises stationnées en Roumanie. Mercredi, il sera en Moldavie dans le but d’afficher son soutien à ce pays affecté par la guerre en Ukraine.