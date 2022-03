A la Une . Guerre en Ukraine : L’essentiel du discours de Biden

Le président américain s’est exprimé hier soir depuis le palais royal de Varsovie sur le conflit ukrainien. Joe Biden a réaffirmé son soutien au peuple russe et averti la Russie.

Joe Biden s’est rendu en Pologne où il a évoqué ce samedi 26 mars la situation en Ukraine depuis le début de l’invasion russe.

S’adressant au "monde libre", le président des Etats Unis a salué la défense ukrainienne et réaffirmé son soutien au pays qui connaît son 31e jour de conflit : “L'Ukraine a lutté avec bravoure pour défendre les principes démocratiques." (...) "Nous sommes à vos côtés", a-t-il déclaré.



“Le peuple russe n'est pas notre ennemi”



Joe Biden a ensuite souligné que "La Russie ne doit pas envisager de prendre un centimètre carré en territoire de l'Otan", tout en assurant à la population que "Le peuple russe n'est pas notre ennemi”.



“Cet homme ne doit pas rester au pouvoir"



Le locataire de la maison blanche s’en est ensuite directement pris à son homologue russe, en lançant que "Cette guerre est d'ores et déjà un échec stratégique pour Poutine", avant de poursuivre : "Pour l'amour de Dieu, cet homme ne doit pas rester au pouvoir".



Plus tôt dans la journée, lors d’une rencontre avec des réfugiés ukrainiens, Biden avait lâché que Vladimir Poutine était “un boucher”



"Les insultes personnelles réduisent le champ des possibles"



Le Kremlin a réagit à ses propos :



"Un chef d'Etat doit rester réfléchi" [...] "À chaque fois, les insultes personnelles de ce genre réduisent le champ des possibles pour nos relations bilatérales avec le gouvernement américain actuel", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.



La Maison blanche a quant à elle apporté des précisions à l’issue du discours du chef d’Etat, assurant que Joe Biden n'avait pas appelé à un "changement de régime" en Russie. "Ce que le président voulait dire, c'est que Poutine ne peut pas être autorisé à exercer un pouvoir sur ses voisins ou sur la région. Il ne parlait pas du pouvoir de Poutine en Russie, ni d'un changement de régime.