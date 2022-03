A la Une .. Guerre en Ukraine : Keylor Navas accueille 30 réfugiés chez lui

Le gardien de but du PSG aurait réaménagé sa salle de cinéma pour accueillir trente réfugiés ukrainiens. Par N.P - Publié le Samedi 26 Mars 2022 à 17:46





Le gardien du PSG aurait eu connaissance de l'initiative humanitaire de l'association tsigane du quartier de Gracia (Barcelone), laquelle s'est rendue à Cracovie pour apporter de l'aide, et aurait manifesté son intention d'accueillir des réfugiés revenus avec l'association évangélique.



L'international costaricien et sa femme auraient en outre réaménagé leur salle de cinéma avec trente lits et fourniraient le couvert, ainsi que des habits. Ils ont tenu un culte évangélique puisque le gardien du PSG est aussi évangélique, précise le média sportif. Alors que de nombreux Ukrainiens fuient leur pays, en proie à l'invasion russe, le footballeur Keylor Navas aurait accueilli 30 réfugiés chez lui, en région parisienne, selon le quotidien espagnol Sport. Le gardien du PSG aurait eu connaissance de l'initiative humanitaire de l'association tsigane du quartier de Gracia (Barcelone), laquelle s'est rendue à Cracovie pour apporter de l'aide, et aurait manifesté son intention d'accueillir des réfugiés revenus avec l'association évangélique.L'international costaricien et sa femme auraient en outre réaménagé leur salle de cinéma avec trente lits et fourniraient le couvert, ainsi que des habits.