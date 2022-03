A la Une . Guerre en Ukraine : Des milliers de Français privés d'internet suite à une cyberattaque

Près de 10.000 foyers n'ont plus accès à internet en France suite à une probable cyberattaque dans le cadre de la guerre en Ukraine et des tensions entre la Russie et l'Europe. Par NP - Publié le Samedi 5 Mars 2022 à 13:35

Des milliers d'Européens n'ont plus accès à internet suite à un cyber-événement survenu dès le 24 février chez un opérateur de satellite américain. 9.000 Français sont concernés tout comme 40.000 abonnés dans le reste de l'Europe, en Allemagne, en Italie ou en Pologne, notamment.



Le général Michel Friedling qui est à la direction du Commandement de l'Espace en France a confirmé qu'il s'agissait d'une cyberattaque, selon C News.



La guerre en Ukraine



Des négociations sont en cours entre la Russie et l'Ukraine. La Russie a annoncé samedi un cessez-le-feu dans l'Est de l'Ukraine pour permettre l'évacuation des civils. Un couloir humanitaire a été mis en place.



Le gouvernement ukrainien déplore les décès de plus de 300 civils, plus de 2.000 auraient été blessés depuis le début de l'offensive.