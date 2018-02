La grande Une Guerre du ciel réunionnais : XL jette l'éponge en basse saison La guerre des tarifs aériens ferait une première victime... Sagement XL Airways aurait pris la décision de ne plus se poser à Roland Garros durant la basse saison.

La guerre des prix fait rage dans le ciel Réunionnais, accélérée par l'arrivée du turbulent FrenchBlue (devenu French Bee).



XL Airways, qui déjà avait investi, le marché, semble ne plus vouloir se positionner sur la période de basse saison et se concentrera désormais sur la période plus lucrative de haute saison sur la desserte de La Réunion et de Mayotte.

