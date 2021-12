Revenir à la Rubrique Mairie de Saint Leu Guerre d’Algérie et combats du Maroc et de la Tunisie : St-Leu rend hommage aux morts

En ce 5 décembre 2021, le Maire de Saint-Leu, Madame la conseillère départementale (Brigitte Absyte) et les élus du Conseil municipal (Josian Zettor, Marie Claude Anamalé et Armande Permanaick) accompagnés des membres de l’association des anciens combattants de Saint-Leu ont rendu hommage aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie.



Lors de cette cérémonie en présence également de la présidente de l’union nationale des combattants du Morbihan ainsi que des représentants des Forces armées de la zone Sud de l’Océan Indien, de la gendarmerie, des pompiers et du chef de la police municipale, Bruno Domen a expliqué « qu’il est de notre devoir d’associer également les jeunes générations à cette cérémonie qui nous ramène seulement 59 ans en arrière ».



Et Bruno Domen de rappeler le célèbre Je vous ai compris du général de Gaulle le 4 juin 1958 préambule à l’indépendance de l’Algérie le 5 juillet 1962. Plus d’un millier de réunionnais ont entre 1954 et 1962 été mobilisés. Au total, on dénombra 23 000 combattants morts pour la France dont une quarantaine de réunionnais.



Ce sont toutes les victimes de ces conflits, militaires mais aussi civiles, auxquelles les élus Saint-leusiens ont rendu hommage ce matin devant le monument aux morts.





Dans la même rubrique : < > Les époux Taïlamée fêtent leurs noces de diamant à Quatre Robinets Demande d’attribution d’une place au marche forain de Saint-Leu