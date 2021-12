Guadeloupe : Un jeune homme tué d’une balle dans la tête par sa maitresse, meilleure amie de sa femme

Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire après la mort d’un homme de 21 ans, tué par balle, dans une chambre d’hôtel au Gosier en Guadeloupe.



Selon le procureur de la République, dont les propos sont rapportés par Le Parisien, les faits se sont produits dans la nuit de lundi à mardi. Un homme âgé d’une vingtaine d’années a été touché d’une balle dans la tête et il est ensuite décédé à l’hôpital.



Il se trouvait dans la chambre d'hôtel en compagnie d'une femme. "Celle-ci, avec laquelle il avait une liaison, a été mise en examen et placée en détention provisoire", a-t-il ajouté. "Les circonstances sont nébuleuses et justifient qu’une enquête soit menée", a précisé le procureur de Pointe-à-Pitre.



Selon plusieurs médias guadeloupéens, la suspecte serait "la meilleure amie de la conjointe de la victime".



La jeune fille, elle aussi âgée d’une vingtaine d’années, aurait évoqué un "tir accidentel" avec l'arme de la victime dont elle se serait emparée pour s'amuser. Le coup serait parti accidentellement.



Des circonstances qui rappellent étrangement l'accident survenu dans une chambre de l'hôtel Tulip Inn à Ste-Clotilde, le 11mai dernier, et dont avait été victime un policier de la brigade canine, blessé par son arme de service.