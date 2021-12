National Guadeloupe : Un escadron de 70 gendarmes et de 10 membres du GIGN appelé en renfort

Après un premier renfort de 200 policiers et gendarmes envoyé la semaine dernière en Guadeloupe pour tenter de mettre fin aux scènes de violences nocturnes, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, actuellement en déplacement aux Antilles, a annoncé hier le renfort de 70 gendarmes et 10 éléments du GIGN supplémentaires dans l'île. Par NP - Publié le Mardi 30 Novembre 2021 à 10:27





Le ministre des Outre-mer a par ailleurs rappelé que plus de 120 interpellations ont été réalisées depuis le début de la crise en Guadeloupe. "L'autorité judiciaire a enregistré en une semaine une activité équivalente à trois ou quatre mois ordinaires", avance Sébastien Lecornu.



Ce dernier a par ailleurs critiqué l'attitude de l'intersyndicale qui demandait une amnistie "pour celles et ceux qui ont voulu délibérément assassiner des policiers ou des gendarmes". Membre de l'intersyndicale, Jocelyn Zou (FO Pompiers), a déclaré peu après cette brève entrevue "qu'on ne peut pas négocier en 24h". "C'est le père venu gronder son fils, venu donner une leçon, mais la leçon ne passera pas", a déclaré le syndicaliste à la presse.



