National Guadeloupe : Un couple d'avocats mis en examen pour escroquerie et blanchiment aggravé

Un couple d'avocat de Guadeloupe a été placé en garde à vue ce lundi et mis en examen ce mercredi pour des faits d'abus de confiance aggravé, escroquerie et blanchiment aggravé. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 10 Février 2023 à 09:15





L'enquête a été confiée à la section de recherches de Pointe-à-Pitre qui évalue le préjudice à 11 millions d'euros. Les enquêteurs ont saisi deux voitures de luxe - une Ferrari et une Lamborghini - trois appartements ainsi que de l'argent placé sur des comptes en banque. Suite à de premiers signalements en 2020, l'enquête avait été transférée à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Fort-de-France, en Martinique.



L'ancien bâtonnier et son épouse ont été placés sous contrôle judiciaire. Une demande d'interdiction d'exercer leur profession d'avocat a été formulée par la justice. Elle devrait être examinée par le conseil de l'Ordre.



Dans le cadre de l'enquête, quatre autres personnes, dont des médecins experts auprès des tribunaux, ont été placés en garde à vue puis remis en liberté sans poursuite à ce stade. L'ancien bâtonnier de Guadeloupe et son épouse avocate sont soupçonnés d'avoir escroqué près de 200 personnes. Il leur est reproché d'avoir détourné une partie des indemnisations qui étaient destinées à leurs clients. Ils ont été placés en garde à vue le 6 février puis mis en examen le 8 février par un juge d'instruction de Fort-de-France en Martinique pour "abus de confiance aggravé", "escroquerie" et "blanchiment aggravé" indique Franceinfo L'enquête a été confiée à la section de recherches de Pointe-à-Pitre qui évalue le préjudice à 11 millions d'euros. Les enquêteurs ont saisi deux voitures de luxe - une Ferrari et une Lamborghini - trois appartements ainsi que de l'argent placé sur des comptes en banque. Suite à de premiers signalements en 2020, l'enquête avait été transférée à la Juridiction interrégionale spécialisée (Jirs) de Fort-de-France, en Martinique.L'ancien bâtonnier et son épouse ont été placés sous contrôle judiciaire. Une demande d'interdiction d'exercer leur profession d'avocat a été formulée par la justice. Elle devrait être examinée par le conseil de l'Ordre.Dans le cadre de l'enquête, quatre autres personnes, dont des médecins experts auprès des tribunaux, ont été placés en garde à vue puis remis en liberté sans poursuite à ce stade.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur