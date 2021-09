Guadeloupe : Un collectif exige la "déportation" du préfet

La tension monte d’un cran en Guadeloupe. Le Collectif Moun Gwadloup vient d’appeler à la "déportation" du préfet, Alexandre Rochatte, en l’accusant d’une mauvaise gestion de la crise sanitaire.



La préfecture de Guadeloupe a déposé plainte auprès du parquet pour ces propos qualifiés de "déclarations particulièrement injurieuses et déplacées". Dans un communiqué, la préfecture indique qu’"en faisant référence, volontairement et en pleine conscience, aux heures les plus sombres de notre histoire, les membres de cette association ont affirmé leur volonté de rejeter toute perspective d’échanges apaisés."



La réunion avec le Collectif a été annulée. Cette rencontre faisait suite à l’irruption des membres du Collectif dans une zone sécurisée de l’aéroport. Les propos auraient été proférés au cours des négociations consécutives à cette occupation illégale de l’aéroport, précise la préfecture.