A la Une .. Guadeloupe : Le leader du LKP Elie Domota placé en garde à vue

Un collectif de syndicats s’est réuni hier à Pointe-à-Pitre pour manifester contre le pass sanitaire et l’obligation vaccinale. Elie Domota, le leader du LKP, a été interpellé suite à des heurts entre manifestants et forces de l’ordre. Par NP - Publié le Vendredi 31 Décembre 2021 à 10:09

Elie Domota a finalement été libéré après 4 heures de garde à vue. Le leader du LKP devra en revanche se présenter devant le tribunal correctionnel le 7 avril prochain. Il est poursuivi pour "violences volontaires sur personne dépositaire de l’autorité publique sans ITT et refus de se soumettre aux prélèvements obligatoires".



Le syndicaliste avait été interpellé ce jeudi 30 novembre lors d’un défilé contre l’obligation vaccinale et le pass sanitaire. Face aux barrières installées par les forces de l’ordre, des heurts avaient éclaté. Des bombes lacrymogènes avaient été tirées par les forces de l’ordre, indique la presse locale. Il est reproché à Elie Domota des jets de pierre.



A sa sortie du commissariat, sous les applaudissements des manifestants, le leader du LKP a réaffirmé son engagement et la reprise de la mobilisation contre l’obligation vaccinale dès le mois de janvier.



Le niveau de circulation virale est marqué par une très forte augmentation sur le territoire. Le taux de positivité est à 3,1 % avec une valeur de 144,1/100 000 habitants.