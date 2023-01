A la Une .. Guadeloupe : En raison d’un mouvement de grève, EDF organise des coupures de courant

Une grève des salariés de la centrale thermique de Jarry oblige EDF à organiser des délestages. Ces coupures concernent près de 45.000 foyers.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 8 Janvier 2023 à 14:47

Depuis mercredi dernier, l’installation électrique la plus importante de Guadeloupe tourne à l’arrêt. Un conflit social entre les salariés affiliés à la FE-CGTG (Fédération de l’énergie de la Confédération générale des travailleurs de Guadeloupe) et la direction de la centrale thermique de Jarry provoque des perturbations dans le réseau électrique.



EDF doit procéder à des délestages aux heures de pointe, touchant près de 45,000 foyers.



Les grévistes dénoncent de "graves manquements de l'employeur en matière de respect du Code du travail". Ils exigent également une revalorisation de plus de 10% de la masse salariale pour 2023.



Toutes les rencontres entre les deux parties ont tourné court. La direction ne veut reprendre les négociations tant que la centrale n’aura pas redémarré. De son côté, la CGTG dénonce le comportement de la direction et annonce son intention de reconduire la grève jusqu’au 27 janvier.



