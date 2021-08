A la Une .. Guadeloupe : Des manifestations contre le confinement font 2 blessés chez les pompiers

Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, arrive ce soir en Guadeloupe pour se rendre compte de visu de la situation dramatique dans laquelle se trouve l'ile du fait de la crise du Covid. Sa visite s'effectuera dans un contexte tendu : des heurts se sont en effet produits dans la nuit de dimanche à lundi dans l'ile. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 10 Août 2021 à 16:20

L'ambiance risque d'être tendue ce soir en Guadeloupe pour l'arrivée de Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer. Des heurts se sont en effet produits dans la nuit de dimanche à lundi sur l’île, pour protester contre le confinement instauré par le préfet pour freiner l’épidémie de Covid-19.



Les pompiers et les forces de police sont intervenus sur de nombreux barrages enflammés et des feux de poubelles, a indiqué le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardin. Plusieurs personnes ont été interpellées et deux d’entre elles placées en garde à vue.



Les pompiers ont été l'objet de nombreux "jets de projectiles non identifiés" qui ont blessé deux d'entre eux au visage et à l’œil.



La Guadeloupe s'est vue imposer un confinement partiel en journée et un couvre-feu de 20 heures à 5 heures, moins strict donc que celui que nous connaissons à La Réunion.







