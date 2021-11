A la Une . Guadeloupe : Des armes de guerre dérobées dans les locaux de la Douane

Alors que des tirs à balles réelles avaient visé des gendarmes en fin de semaine dernière durant les scènes de pillage qui avaient secoué la Guadeloupe, un nouvel événement est encore venu faire monter d'un cran la tension qui sévit dans l'ile et raviver la crainte d'un drame dont pourraient être victimes les forces de l'ordre.

Des armes de guerre et des munitions ont été dérobées dans la nuit de vendredi à samedi dans les locaux de la douane à Pointe-à-Pitre, faisant craindre le pire. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 22 Novembre 2021 à 21:24

Des individus se sont introduits dans la nuit de vendredi 19 au samedi 20 novembre dans les locaux de la douane à Pointe à Pitre (Guadeloupe) afin de voler des armes et des munitions, selon La 1ère.



L'opération se serait déroulée en deux temps. Un premier coffre-fort contenant environ 2 000 munitions de 9 mm et de calibre 12, a d'abord été forcé, puis laissé sur place. Comme le prévoit la règlementation, les armes étaient séparées des munitions et se trouvaient à l'intérieur d'un second coffre. Les malfaiteurs n'ont pas réussi à l'ouvrir et l'ont tout simplement dérobé. A l'intérieur se trouvaient un fusil à pompe Remington de calibre 12, un pistolet automatique 9 mm et 5 pistolets-mitrailleurs semi-automatiques, eux aussi de calibre 9 mm.



Les assaillants ont en outre brûlé plusieurs véhicules utilisés par les douaniers, ainsi que le matériel informatique à l'intérieur des locaux. Ce qui a mis le feu au bâtiment.



Ils ont encore ensuite pris le temps de monter à bord de la vedette de la Douane pour y voler divers équipements.





Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur