Guadeloupe : "Expression légitime d’un ras le bol face au mépris"

Le communiqué :



Depuis 8 jours, la Guadeloupe vit un énième mouvement de grève générale pour dénoncer l’obligation vaccinale qui a privé 1000 personnes de salaire et aussi les inégalités de plus en plus profondes.



L’Histoire se répète. En 2009 déjà, une profonde crise sociale a secoué ce département d’Outre-Mer mais quelles leçons ont été tirées et quelles solutions ont été apportées ? RIEN, à en croire les syndicats, élus et les forces vives de la Guadeloupe. Faut-il alors s’étonner de la situation actuelle, comme le fait hypocritement le gouvernement ?



Se focaliser uniquement sur les scènes de violences, de pillages, que je déplore, pour justifier l’envoi de renforts des forces de l’ordre pour espérer ramener le calme, c’est une lourde faute politique qui pourrait bien au contraire embraser le climat explosif.



L’utilisation de la répression contre l’expression d’un Peuple relève d’un autre régime et certainement pas celui d’une République digne de ce nom.



Depuis toujours, les Ultramarins dénoncent cette gestion centralisée de l’Etat, le manque de concertation, de dialogue avec tous les acteurs des différents territoires. Récemment encore, des amis de ce gouvernement : le Président du Conseil Régional de la Guadeloupe, le Président de l’Association des maires, le député et Président de la Délégation aux Outre-Mer Olivier Serva ont lancé des alertes sur ce sentiment d’abandon que ressentent les Guadeloupéens tant au niveau de la gestion de la crise sanitaire que sur les questions d’ordre social.



Les socioprofessionnels ont aussi tiré la sonnette d’alarme au début de ce mois face à la flambée des prix des carburants et du gaz.



La seule réponse de ce gouvernement c’est le mépris. L’illustration a été apportée encore il y a quelques semaines lors de l’examen du budget des Outre-Mer en commission et dans l’hémicycle de l’Assemblée Nationale.



Toutes les propositions des députés des Outre-Mer ont été rejetées sans autre forme de débat ! Pour bien nous faire comprendre le message, le gouvernement est allé jusqu’à faire venir en renfort ses députés de l’hexagone pour être sur d’avoir la majorité et qu’aucun de nos amendements ne puissent être adoptés !!!



Dans quelle République vivons-nous ? La démocratie n’a jamais été aussi bafouée, piétinée que sous l’ère Macron.



Plus que jamais il faut combattre ce Président, ce gouvernement et tous ses soutiens.



NON à la répression.

NON au mépris.

Oui au dialogue social.

Oui à la liberté d’expression des acteurs de chaque territoire.

Solidarité avec le Peuple Guadeloupéen en lutte pour se faire respecter et réduire les inégalités.



Tienbo larg pa.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion