Courrier des lecteurs Groupe de parole UNAFAM 974, le samedi 7 septembre à 10h à l’hopital de Saint Pierre





Ce groupe de parole est animé par une psychologue ; il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis…) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité. La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire.



Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam.



Pour se rendre à la MDU : se présenter aux gardiens.



Renseignements : 974@unafam.org ou nouveau numéro : 06 92 38 85 97.



http://www.unafam.org/-974-La-Reunion-.html



ATTENTION : ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille.



Si vous ne pouvez pas venir à ce groupe de parole, le suivant aura lieu le 28 septembre de 9h30 à 11h00 à la MDA du CHU de Bellepierre, à Saint Denis et le samedi 5 octobre de 10h à 11h30 à l’hôpital de St Pierre. Nous vous invitons à venir participer au prochain groupe de parole de l’Union nationale des familles et amis de personnes malades psychiques (Unafam 974), qui se déroulera samedi 7 septembre 2019 de 10h00 à 11h30 à la Maison des Usagers de l’hôpital de Saint-Pierre.Ce groupe de parole est animé par une psychologue ; il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis…) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité. La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire.Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam.Pour se rendre à la MDU : se présenter aux gardiens.Renseignements : 974@unafam.org ou nouveau numéro : 06 92 38 85 97.ATTENTION : ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille.Si vous ne pouvez pas venir à ce groupe de parole, le suivant aura lieu le 28 septembre de 9h30 à 11h00 à la MDA du CHU de Bellepierre, à Saint Denis et le samedi 5 octobre de 10h à 11h30 à l’hôpital de St Pierre. Unafam974 Lu 121 fois





Dans la même rubrique : < > Vivre avec l'effondrement De l'utilité d'une Secrétaire d'Etat