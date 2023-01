Communiqué Groupe de Parole UNAFAM ce samedi à l'Espace des Solidarités de Sainte-Suzanne

Communiqué de la délégation de La Réunion de l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques : Par N.P - Publié le Mardi 10 Janvier 2023 à 10:21





Veuillez-vous inscrire au plus tôt par mail à



Ce groupe de parole est animé par un psychologue.



Il rassemble des proches (parents, enfants, frères, sœurs, amis…) de malades psychiques, pour parler de la maladie psychique, schizophrénie ou bipolarité.



La participation est gratuite ; l’adhésion à l’Unafam n’est pas obligatoire mais vivement conseillée.

Un prêt de livres (sur les maladies psychiques) est accessible aux adhérents de l’Unafam.



ATTENTION : ce groupe n’est pas adapté aux malades psychiques, mais à leur famille et proches.



Les groupes de parole UNAFAM ont lieu :

Tous les premiers samedis du mois à l'hôpital de St Pierre et le prochain se tiendra le 04/02/2023,

Tous les deuxièmes samedis du mois à l’Espace Solidarités de Ste Suzanne et le prochain se tiendra le 14/01/2023,

Tous les troisièmes samedis du mois au CHOR à Saint-Paul et le prochain se tiendra le 21/01/2023, · Tous les derniers samedis du mois à l'hôpital de Bellepierre à St Denis et le prochain se tiendra le 28/01/2023



Adresse : Espace des solidarités (Bâtiment à côté de la Mairie de Sainte-Suzanne)

5-7 Rue du Général de Gaulle

97441 – Sainte Suzanne



Le Secrétariat UNAFAM 974

