Communiqué Groupe d'opposition de La Possession : Vanessa Miranville "devra décider de la suite à donner à son mandat"

Dans un communiqué, quatre membres de l'opposition possessionnaise (Annick Dobaria, Florence Hoareau, Jean-François Deliron, Laurent Marcelina et Yannick Poulot) demande à la maire Vanessa Miranville, signataire de la charte Anticor en 2014, de "prendre ses responsabilités" suite à sa mise en examen pour des faits de harcèlement. Par NP - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 07:26

Nous, les membres de l’opposition possessionnaise, apprenons ce jour par voie de presse, la mise en examen de la maire de la commune de La Possession Vanessa Miranville pour des faits de harcèlement moral sur certains agents de la municipalité.



Après ces quelques années, la justice a jugé nécessaire de prendre en charge l’affaire. Comme tout le monde, nous attendrons le verdict final de la justice en espérant qu’il soit rendu au plus vite.



Nous condamnons fortement ces agissements si les cas de harcèlement sont avérés. Nous espérons également que cela soit réglé au plus vite pour que cette situation ne perturbe en rien le fonctionnement et le développement de notre municipalité.



Nous souhaitons que la lumière soit faite sur ces différentes affaires et que la population ait les bonnes informations.



Nous rappelons aussi que Mme Vanessa Miranville a signé la charte Anticor dès le début de son mandat en 2014, et que suite à cette affaire, elle devra prendre ses responsabilités et décider de la suite à donner à son mandat.



Les membres de l’opposition possessionnaise

⁃ Mme DOBARIA Annick

⁃ Mme HOAREAU Florence

⁃ Mr DELIRON jean François

⁃ Mr MARCELINA laurent

⁃ Mr POULOT Yannick