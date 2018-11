Courrier des lecteurs Groupe Capricorne : Constats et propositions pour sortir de la crise

Un groupe de femmes et d’hommes d’horizons divers attachés à l’avenir de la Réunion a décidé de se réunir et de se donner les moyens de sa participation à la construction d’une société réunionnaise solidaire et fraternelle.



Hors de toute structure politique et institutionnelle, ces femmes et ces hommes inscrits dans le respect des valeurs de la République, veulent étudier des sujets préoccupants pour les habitants de notre île et émettre des opinions conformes à ces valeurs.



Portant le nom de Capricorne, cette association se compose de membres soucieux de l’avenir de La Réunion. Nous sommes tous des citoyens. Nos contributions seront donc toutes signées CAPRICORNE.



C’est à ce titre, que s’exprime Capricorne, dans le contexte actuel où nous sommes nombreux à faire connaître notre ras le bol !





Constats



Notre île est en souffrance ou peut-être devrions-nous dire en sous-France?

C’est ce constat qui sous-tend notre action. La situation est connue.



1- Une pauvreté hors-norme : 42% de la population vivent sous le seuil de pauvreté dont 20% avec un revenu ne dépassant pas 242 euros mensuels (hors prestations sociales).

2- Un chômage de masse: représentant 30% de la population active avec un taux dépassant les 56% chez les jeunes.

3- Une précarité face au Logement. 10% des ménages réunionnais sont des demandeurs actifs de logement locatif social.

4- Des minima sociaux records: 245 000 personnes bénéficient de prestations sociales, soit 30% des réunionnais, le RSA restant l'allocation la plus diffusée dans l'île.

5- Une formation et une scolarité déficientes. Plus de 252 000 Réunionnais âgés de 15 ans ou plus non scolarisés ne possèdent aucun diplôme, soit près de 47% des Réunionnais de cette population.

6- Un record de France de l’illettrisme : une enquête publiée par l’Insee montre que, de 2007 à 2011, le nombre de personnes en situation d’illettrisme passe de 100 000 à 116 000

7- Une démographie toujours en augmentation: plus de 833 000 personnes vivent à la Réunion dont 35% ont moins de 20 ans. Dans les 30 ans qui viennent, à l'horizon 2040, la population réunionnaise devrait augmenter de 27%. Le seuil du million d'habitants devrait être dépassé aux alentours de 2030.

8- Une balance commerciale déséquilibrée : Nous importons pour presque 5 000 millions d'euros et exportons pour moins de 500 millions d'euros.

9- Une montée inquiétante des thèses xénophobes voire racistes

10- Une dégradation galopante de notre environnement et, par voie de conséquence, de la santé des réunionnais à cause, notamment, de l’utilisation de produits dangereux dans l’agriculture.

11- Une augmentation régulière de la violence, des crimes et des délits.

12- Une précarité grandissante chez les personnes âgées.



Une grande majorité de Réunionnais a du mal à s'approprier son destin et les causes sont multiples. Il en résulte une difficulté, voire une impossibilité, à envisager un destin commun digne.



Le triangle pervers responsable de la violence originelle de la société réunionnaise est constitué par la complicité des tenants des trois grands pôles du pouvoir: l'Etat et ses instances spécialisées, les politiciens locaux et les barons de l'économie, oligarchie de familles monopolistes qui entretiennent entre elles et avec le pouvoir des liens de proximité et d'intérêts communs. Ce triangle enferme la Réunion dans des réglementations d'exception visant à maintenir les monopoles économiques et à renforcer le pouvoir des élus.



Le système est construit sur 3 archaïsmes fondamentaux qui assurent son maintien:

- La société de plantation, héritage colonial qui profite à une minorité. Jusqu’à quand?

- L'hypertrophie du secteur tertiaire et une société de consommation qui a évolué rapidement sur des modèles qui ont mis à mal nos traditions.

- Une classe politique étroitement complice des intérêts des groupes monopolistes et/ou largement dépassée donc inefficace.



Le sous-développement scolaire et culturel, privant des outils réflexifs et critiques, ne permet pas d'analyser la société avec rigueur et de retrouver une part d'initiative et une dignité existentielle. Manipulés par les slogans simplistes de ceux qui se sont appropriés le champ et le discours politiques, un grand nombre d'hommes et de femmes présente les symptômes psychologiques alarmants: violence, alcoolisme, sentiment d'impuissance, tendance à l'irresponsabilité (incivisme, fatalisme face à toutes formes de pouvoir). L'aggravation de ce processus attaque la stabilité des images parentales, ce qui entraine de graves conséquences dans l'éducation.



Orientations



Notre devoir est de défendre et promouvoir les principes de la République tout en offrant un avenir digne à nos enfants.



L’Histoire montre bien qu'il a existé des hommes et des femmes qui sont intervenus afin de permettre des avancées significatives pour l'amélioration de l'humanité.



L’association Capricorne souhaite en faire partie et ce, en toute responsabilité et fraternité. Nous devons rester à l’écoute des opinions de chacun. A cette fin, des outils de communication et d’échange devront être mis en place rapidement.



La République se doit d’assurer une assistance fraternelle à ses citoyens.



Mais l’interventionnisme de l'état ne sera pas suffisant. La fraternité doit retrouver toute sa place dans la cohésion sociale et ce, au travers de la solidarité. Si nous refusons les inégalités engendrées par les formes de compétitions individuelles du capitalisme inégalitaire, si nous sommes d'accord pour ne pas promouvoir l’égoïsme et la marginalisation de l'autre, tous deux facteurs d'exclusion, la solidarité et une redistribution des richesses seront facteurs de cohésion sociale.



Mais comment parvenir à cette nouvelle société plus juste que nous appelons tous de nos vœux ? La situation est tellement grave et urgente qu’il convient d’agir avec méthode mais toujours dans la concertation.



Il nous semble important d’agir en deux temps. Des mesures urgentes s’imposent dans un premier temps. Dans un second temps, mais rapidement, nous devrons nous entendre sur le modèle de société que nous souhaitons pour l’avenir et y travailler pour y parvenir.



Propositions



Dans l’immédiat.

1/ Prendre des mesures immédiates afin de redonner un pouvoir d’achat aux réunionnais et ce, notamment, en intervenant sur les diverses taxes afin de faire baisser les coûts des biens et des services. Pour les produits issus de l’importation, au nom de l’égalité des citoyens, il appartient à l’Etat de compenser les surcoûts de l’éloignement et non aux citoyens. De même, au nom de la solidarité, un effort devra être fait par tous les intermédiaires de la chaîne commerciale. La libéralité du système n’interdit pas le respect de ces valeurs de solidarité et d’égalité.

2/ Faire en sorte que personne ne vive avec un revenu inférieur au minimum social.

3/ Généraliser la préférence régionale dans les recrutements et ce, à niveau égal.

4/ Prendre les mesures immédiates afin de répondre, au plus vite, à la demande en logements.

5/ Bannir toute nouvelle taxe.



Dans un second temps.

Définir un modèle de société pour l’avenir et imaginer tout ce qu’il conviendra de mettre en oeuvre afin d’y parvenir. Tous les secteurs devront être concernés. Ce modèle de société ne devra laisser personne sur le bord du chemin.



Certains d’entre nous ont dit fort justement ces derniers mois qu’il est préférable de construire un pont, plutôt qu’un mur : le pont, symboliquement lieu de passage et d’épreuve, lien entre deux désirs en conflit. Et bien construisons et traversons ce pont pour sortir du conflit. Et vite.

