Grotte en Thaïlande: sauvetage de quatre premiers enfants

Quatre des 13 jeunes coincés dans une grotte en Thaïlande ont d'ores et déjà été secourus. Ils sont sortis de la grotte par groupe de deux.



Un responsable du ministère de la Défense, sous couvert de l'anonymat, avait assuré plus tôt dans la journée que c'étaient six enfants qui avaient été tirés d'affaire. Mais la cellule de crise a rectifié le chiffre, se tenant officiellement à quatre enfants évacués à l'hôpital ce dimanche.



La suite de l'opération d'évacuation reprendra lundi matin à l'aube.