Communiqué Grossesse et alcool ne font pas bon ménage Le Centre Ressources ETCAF et l'Institut Régional du Travail Social de la Réunion (IRTS) initient un partenariat pour la formation des travailleurs sociaux de La Réunion à l'Ensemble des Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale (ETCAF).

Grossesse et alcool ne font pas bon ménage. Pourtant, de nombreuses familles restent peu ou pas informées. Pour être mieux compris, le message sanitaire « Zéro alcool pendant la grossesse » doit être soutenu par des actions pédagogiques.



Que se passe-t-il quand une femme enceinte consomme de l’alcool ?



L’alcool passe dans le sang de la maman, traverse le placenta qui ne filtre rien. Le futur bébé reçoit la même quantité d’alcool que sa maman, mais attention lui est très fragile ! Il ne mesure que quelques centimètres, est en train de former ses organes et ne sait pas détruire l’alcool.



Quels sont les risques d’une consommation d’alcool pendant la grossesse ?



L’alcool est un toxique. Il perturbe le développement du futur bébé. Il va ralentir sa croissance, provoquer des malformations. L’organe le plus fragile, tout le long de la grossesse, c’est le cerveau. Les risques sont un retard des apprentissages, des difficultés scolaires, des troubles du comportement chez cet enfant qui va grandir avec de plus en plus de difficultés à trouver sa place dans notre société. En fonction de la quantité, de la durée, du mode de consommation, et en fonction du patrimoine génétique de la mère et de l’enfant, les conséquences sont variables et l’on parle de l’Ensemble des Troubles causés par l’Alcoolisation Fœtale : ETCAF.



Pourquoi dit-on que l’ETCAF est un problème majeur de santé publique ?



Le Syndrome d’Alcoolisation Fœtale (SAF), la forme la plus visible avec des signes physiques et mentaux concerne une naissance sur 1000 soit déjà 10 à 15 nouveau-nés par an à La Réunion. Mais si l’on considère l’Ensemble des Troubles, il s’agit cette fois-ci d’une naissance sur 100, soit un enfant qui nait tous les deux jours à la Réunion avec un cerveau endommagé par l’alcool.



L’ETCAF c’est la première cause de handicap mental d’origine non génétique. Pourtant, il reste encore mal connu des professionnels et ce sont de nombreux enfants et leurs familles qui restent non repérés, non diagnostiqués, et mal ou pas du tout pris en charge.



« Zéro alcool pendant la grossesse », n’est-ce pas un peu excessif ?



L'objectif ce n'est pas de faire peur, mais de faire prendre conscience du problème. Grande consommation, grand risque pour le fœtus, consommation plus faible, risque plus faible mais risque quand même. Zéro alcool = Zéro risque. D'où le message « Zéro alcool pendant la grossesse »…et même avant, dès qu'il y a un projet de grossesse, comme on ne sait pas toujours au début que l'on est enceinte et que l'alcool est toxique pour les ovules et les spermatozoïdes.





