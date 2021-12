Grosse soirée ? R2.0 et T-Matt ont un message pour vos voisins

C'est au Beach Club que le clip de "#PortePaPlainte" a été tourné, là-même où le Kartel Prod avait organisé l'une des dernières soirées en boîte de l'année On retrouve R2.0 et T-Matt pour un hymne de soirée rempli de punchlines propres au rappeur Saint-Andréen : "Sèt fé le kok, sa fini en civé zwa.""#PortePaPlainte" devrait rythmer les soirées de fin d'année et les artistes du Kartel Prod le savent. Le refrain contient d'ailleurs un message en vue des nuits festives : "A swar nou fé désordr', #PortePaPlainte, oté mon voisin !"