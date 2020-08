La grande Une Grosse saisie de la BAC à St-Denis: 400g de cocaïne, 3000€ en espèces et deux interpellations

Selon nos informations, la Brigade Anti Criminalité (BAC) de Saint-Denis a procédé à une belle prise de stupéfiants ce mercredi midi dans le centre ville de la commune, à proximité de la rue Camp Jacquot. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 20 Août 2020 à 11:10 | Lu 1982 fois

En mission de patrouille dans le cadre de ses activités anti-criminelle, une patrouille de la BAC de Saint-Denis aperçoit deux individus à proximité de la rue Camp Jacquot, qui s'échangent un paquet. Dans un premier temps, les policiers qui ne parviennent pas à identifier le contenu, s'approchent des deux hommes. Comprenant qu'il s'agit de la police, ils s'écartent précipitamment et partent dans des directions opposées.



Comprenant leur manège, les policiers procèdent au contrôle des deux individus. L'un d'entre eux se balade avec 3000€ en espèce et une balance électronique de précision. Les hommes de la BAC retrouve également des traces de poudre blanche dans son sac à dos. L'homme reconnait spontanément qu'il s'agit de cocaïne. Les deux individus sont conduits au commissariat du Chaudron afin d'être entendus. Les policiers escortent également leur véhicule afin de procéder à la perquisition de celui-ci.



Deux valises sont dans le coffre. Après une fouille minutieuse, les hommes de la BAC découvrent 400g dans la première valise et un pochon dans la seconde. Les deux individus sont immédiatement placés en garde à vue, et l'enquête a été confiée au groupe stupéfiant de la sécurité départementale.



Il s'agit d'une très belle prise des policiers de la BAC de Saint-Denis d'autant que sur le marché local, le gramme s'échange aux alentours de 150€ en moyenne selon la qualité du produit. L'individu se baladait donc avec une quantité de marchandise d'une valeur estimable à 60 000€.



