La grande Une Grosse opération de police au Chaudron: Deux interpellations et des perquisitions

Une grosse opération de police a débuté à 6 heures ce lundi matin, dans le quartier du Chaudron, à Saint-Denis. Une opération destinée à enrayer le trafic de drogue, mobilisant de nombreux fonctionnaires, notamment ceux du GIPN.



Le chef du SIAAP (Service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité), le commissaire Besse, s'est également rendu sur place avec ses équipes. Un hélicoptère de la gendarmerie a aussi été déployé, en renfort.



Deux interpellations ont été réalisées, et des perquisitions sont en cours.





N.P Lu 10580 fois