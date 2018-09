Grosse ferveur populaire pour le meeting de fin de campagne de Jean-Luc Poudroux

Entre 600 et 700 personnes s'étaient réunies ce soir pour le dernier meeting de la campagne de Jean-Luc Poudroux en vue du deuxième tour de la législative partielle de la 7ème circonscription.



Tout s'est passé dans le calme, même si le staff du candidat avait craint le pire dans la journée en découvrant que Thierry Robert avait fait pression sur la famille qui devait héberger la réunion, dans la rue principale de la ville de Saint-Leu afin que non seulement elle n'accueille plus la réunion de Poudroux, mais qu'en plus elle la remplace par un meeting de Pierrick Robert.



Qu'à cela ne tienne, une autre famille a été trouvée 100m plus loin mais on a un moment craint que cette proximité ne débouche sur des débordements et des provocations.



Il n'en a heureusement rien été, probablement en raison du rapport de force : 6 à 700 participants du côté de Jean-Luc Poudroux, à peine une centaine du côté de Pierrick Robert.



Tous les leaders de la Droite étaient là pour apporter leur soutien à Jean-Luc Poudroux. Didier Robert et Michel Fontaine ont notamment pris la parole pour manifester leur confiance dans la victoire de leur candidat dimanche.