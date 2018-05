Grosse désillusion pour Dimitri Payet, non-retenu par Didier Deschamps pour le Mondial...

Énorme désillusion pour Dimitri Payet. Le capitaine de l'Olympique de Marseille, finaliste malheureux de l'Europa League, n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour le Mondial russe...



La non-retenue de Dimitri Payet est une demi-surprise. En effet, ce n'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps de retenir un joueur en délicatesse physiquement. Pour rappel, le Saint-Philippois est sorti sur blessure mercredi soir en finale de l'Europa League (défaite des Phocéens 3-0 face à l'Atletico Madrid), souffrant d'une douleur à la cuisse. "Il y a un délai de récupération, en moyenne pour ce type de blessure, pour revenir sur le terrain et être apte à jouer, de trois semaines (...) Par rapport aux délais qui sont les miens, malheureusement pour Dimitri ça ne va pas être possible", a déclaré Didier Deschamps pour justifier son choix de ne pas sélectionner le maestro marseillais.



De plus, et même si le Réunionnais est le meilleur passeur européen cette saison, la concurrence sur le plan offensif au sein des Bleus est féroce avec des joueurs comme Kylian Mbappé, son coéquipier à l'OM Florian Thauvin, le Lyonnais Nabil Fékir ou encore Ousmane Dembélé.



La liste des 23 retenus pour le Mondial :



-Gardiens: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda



-Défenseurs: Raphaël Varane, Samuel Umtiti, Presnel Kimpembe, Adil Rami, Djibril Sidibé, Benjamin Pavard, Benjamin Mendy, Lucas Hernandez



-Milieux: Blaise Matuidi, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Corentin Tolisso, Steven N'Zonzi



-Attaquants: Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappé Florian Thauvin, Nabil Fékir, Ousmane Dembélé, Thomas Lemar



Avant de se rendre en Russie, l'équipe de France disputera plusieurs matches de préparation. Tout d'abord le 28 mai au Stade de France face à l'Irlande, le 1er juin à l'Allianz Riviera de Nice face à l'Italie et enfin, le 9 juin à Lyon face aux États-Unis.



En phase de groupe du Mondial, les Bleus joueront respectivement face à l'Australie (le 16 juin à Kazan), le Pérou (le 21 juin à Ekaterinbourg) et le Danemark (le 26 juin à Moscou).