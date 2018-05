Grosse affluence à l'accueil de la continuité territoriale

C’est l’affluence des grands jours dans les points d’accueil de la continuité territoriale de l’île. A l’antenne nord, située à la pyramide inversée, l’affluence importante ce vendredi s’explique par les deux jours fériés mais aussi les "promotions des compagnies aériennes" qui ont incité les voyageurs à faire la demande d’une aide à la continuité territoriale.



Ouvert depuis 8H ce matin comme chaque jour, le service accueille en théorie le public jusqu’à 15H mais la fermeture des portes est très souvent repoussée à 16 ou 17H pour répondre à l’affluence plus importante que d’ordinaire.



Dès avril 2018, déjà la moitié de dossiers traités sur toute l'année 2017



"Tous les jours sur l’île on a 700 demandes de bons de continuité territoriale. Et cette semaine en particulier avec les deux jours fériés, il y a une accumulation de 40% de l’activité qui se répercute sur ce vendredi. On va essayer de tout faire jusqu’à 15H cet après-midi", explique Sandooyea Aftab, directeur du service continuité territoriale. "Il y a déjà 5 personnes qui font les instructions ici, plus 4 pour l’accueil et sur la validation, il y a 9 personnes qui valident et actualisent les dossiers". Mais "il y a de l'attente", reconnaît-il.



Sur la période de janvier à mars 2018, la collectivité régionale a ainsi relevé une augmentation de la demande à hauteur de +28.600 mesures en comparaison à l’année 2017. Cette année-là, déjà, l’augmentation globale de l’activité était de 22,57% par rapport à la campagne 2016. Le nombre de mesures s’élève à 71.538 sur le premier trimestre 2018, soit près de 51% de l’activité réalisée en 2017.



En avril 2018, 7.543 bons de continuité ont été émis, 6.550 demandes de remboursement ont été enregistrées par le Conseil régional, soit un total de 14.093 dossiers traités. Ce chiffre représente déjà la moitié du total de l’année 2017 où 30.000 dossiers avaient été traités.