Gros incendie à Gillot: 97 voitures incendiées

Hier soir à 23h42, un violent incendie s'est déclaré chez deux loueurs de voitures attenant à l'aéroport. Pas moins de 97 voitures sont parties en fumée. 33 pompiers de Sainte-Marie, Saint-Benoît, Bras-Panon et du Port ont été mobilisés pour combattre les flammes. L'incendie a été maîtrisé 3 heures plus tard, non sans mal, le feu s'étant rapidement propagé à de nombreux véhicules.



80 véhicules ont été brûlés chez Run Car, voisin du loueur chez qui le feu s'est déclaré. Ce matin, les pompiers sont très mécontents: ils n'ont pas pu accéder aux bouches d'incendie, des voitures étaient stationnées dessus. Les soldats du feu ont dû s'approvisionner en eau depuis l'aéroport.





Régis Labrousse, sur place