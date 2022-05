A la Une . Gros gain au PMU : La chance s'invite de nouveau à la porte d'un Tamponnais

La foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit, dit-on. Aux jeux d’argent, c'est possible. Un habitant du Tampon a gagné au PMU ce mardi, moins de deux mois après un autre gros gagnant. Par LG - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 16:00

Il a misé sur les bons chevaux et dans l'ordre. Pour une simple mise de 2 euros, un parieur réunionnais empoche 69.236,40 euros.

Il a joué ce qu’on appelle un "quinté unitaire" qui consiste à ne jouer que sur cinq chevaux et de donner leur ordre d’arrivée.



Sur la course d’hier au niveau national, il n’y a eu que 5 gagnants et notre Réunionnais en fait donc partie. Ce Tamponnais a joué dans l’établissement PMU "Chez Etienne".



L'heureux gagnant ne s’est pas encore fait connaître auprès de l’agence locale du PMU.



Pas plus tard que le 16 mars, un autre parieur avait trouvé la combinaison gagnante aux courses hippiques. Il avait gagné cette fois-ci 270.943 euros. Le quinté gagnant avait été joué dans un autre établissement tamponnais.