A la Une . Gros embouteillage : 40000 cartes d’identité et passeports demandés à La Réunion en 2 mois

A La Réunion comme dans le reste de la France, les demandes de passeport et de carte d’identité ont massivement afflué ces derniers mois en prévision de ces vacances scolaires de juillet-août. Certaines familles ont dû repousser leur voyage faute d'avoir déposé leur demande bien longtemps à l'avance. Pour faire face à cet embouteillage, les services de l’Etat ont reçu des renforts temporaires opérationnels depuis le mois de juin. Par NP - Publié le Jeudi 4 Août 2022 à 10:16





Un plan d’urgence a été décrété en mai dernier par le gouvernement. Si des renforts temporaires ont été attribués et sont opérationnels depuis le mois de juin, indique la préfecture de La Réunion, le déploiement de matériel de prise d’empreintes digitales n’est pas prévu sur le territoire "car ils sont en nombre suffisant dans les mairies", précise l’autorité.



Les demandes de titre d’identité sont effectivement déposées en mairie. L’instruction du dossier se fait en préfecture avant transmission et production dans un centre de fabrication national. "En ce moment, à La Réunion, le délai moyen d’instruction est d’environ 2 mois après enregistrement par la mairie. Ce dernier ne s’est pas allongé du côté des services de l’État", nous répond la préfecture.



Un passeport périmé peut fonctionner sous certaines conditions



Outre l’embouteillage des demandes, certains dossiers plus complexes ou incomplets peuvent néanmoins faire l'objet d'un traitement plus long (problème de qualité de la photographie, pièce manquante etc), rappelle la préfecture.



Du 1er juin au 31 juillet 2022, 19.655 demandes de carte nationale d’identité ont été reçues et 18.698 ont été instruites. Sur la même période, 20.010 demandes de passeport ont été reçues et 18.700 instruites.



En avril dernier, la préfecture de La Réunion appelait déjà à prendre ses dispositions, les délais de fabrication et de livraison étant incompressibles.



